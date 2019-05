Według Yonhap Trump podczas 35-minutowej rozmowy wyraził wsparcie dla planu władz Korei Płd., które chcą wspomóc komunistyczny reżim przede wszystkim dostawami żywności. Jak podkreśla agencja Reuters, kwestia ta była już poruszana podczas spotkania Trumpa z Mun Dze Inem 11 kwietnia w Waszyngtonie.

Biuro prasowe południowokoreańskiego prezydenta potwierdziło rozmowę i słowa wsparcia ze strony amerykańskiego przywódcy. "Obaj prezydenci wymienili poglądy na temat niedawnego sprawozdania o sytuacji żywnościowej w Korei Północnej. Prezydent Trump ocenił, że dostarczanie żywności z Korei Południowej do Korei Północnej jako pomoc humanitarna będzie bardzo pozytywnym działaniem, i poparł ten plan" - napisano w komunikacie.

Agencja Reuters podkreśla, że chodzi tu o piątkowy raport ONZ, według którego niemal połowa ludności Korei Płn. cierpi na niedożywienie, a rząd ograniczył racje żywnościowe dla mieszkańców kraju do 300 gramów dziennie, co o tej porze roku jest najniższym poziomem w historii.

"Nowe szacunki na temat bezpieczeństwa żywnościowego w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej wskazują, że w efekcie najgorszych zbiorów od 10 lat, które były spowodowane okresami suszy, falami upałów i powodziami, 10,1 miliona osób zagrożonych jest poważnym kryzysem żywnościowym, co oznacza, że mogą one nie mieć wystarczającej ilości pożywienia do następnych zbiorów" - mówił Herve Verhoosel, rzecznik ONZ-owskiego Światowego Programu Żywnościowego (WFP).

Rozmowę obu prezydentów potwierdził także Biały Dom, który w komunikacie oświadczył: "Obaj przywódcy dyskutowali o ostatnich wydarzeniach w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej i o tym, jak osiągnąć ostateczną, w pełni zweryfikowaną denuklearyzację".

Rozmowy Waszyngtonu z Pjongjangiem na temat denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego ostatnio stanęły w miejscu po fiasku drugiego spotkania na szczycie Donalda Trumpa z przywódcą reżimu Kim Dzong Unem. W sobotę Korea Płn. wystrzeliła "kilka pocisków krótkiego zasięgu", testując m.in. nowy rodzaj taktycznej broni sterowanej i wyrzutnie rakiet. Trump w odpowiedzi oświadczył, iż nadal wierzy w możliwość zawarcia porozumienia z Koreą Północną w sprawie rozbrojenia nuklearnego tego państwa. (PAP)