CDA optymistycznie ocenia potencjał do kontynuacji wzrostów w wynikach



Warszawa, 08.05.2019 (ISBnews) - CDA optymistycznie ocenia potencjał do podtrzymania kilkuletnich wzrostowych tendencji w wynikach finansowych, poinformował ISBnews pełnomocnik zarządu ds. rozwoju usług i rzecznik prasowy Wolfgang Laskowski.

"Mamy stałą wzrostową tendencję w wynikach w ostatnich latach i jesteśmy optymistami co do potencjału do jej utrzymania w tym roku. Nastała era subskrypcji i CDA dobrze się w to wpisuje" - powiedział ISBnews Laskowski podczas uroczystości debiutu spółki na NewConnect.

W 2018 roku spółka miała 28 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 60% r/r, zysk netto wyniósł w ub.r. 5,4 mln i wzrósł o 84% r/r. Usługa CDA Premium wypracowała 25 mln zł przychodu, a wypłaty do dystrybutorów wyniosły 13 mln zł. CDA miało ponad 172 tys subskrybentów CDA Premium na koniec 2018 r., podała spółka w prezentacji.

Prezes Jarosław Ćwiek zaznaczył, że ma nadzieję, iż długi czas oczekiwania na debiut wynagrodził start notowań. Kurs w pierwszej fazie handlu rósł nawet ok. 45%.

"CDA to niesforny, wymykający się definicjom podmiot z jedną z najszybciej rozwijających się usług sVOD. CDA to kontent, dostęp do autorskich nagrań i hostingowa platforma społecznościowa w jednym. W okresie do debiutu dużo się u nas działo. W 2018 nastąpił rozwój platformy premium, zwiększanie dostępności - trwają rozmowy z producentami telewizorów, abyśmy byli na wszystkich wiodących urządzeniach. Ponadto budujemy ofertę reklamową na modelu programatycznym" - wymienił Laskowski.

Strategia spółki obejmuje "oferowanie coraz lepszą usługę za rozsądną cenę", maksymalizację potencjału popularności portalu, rozwój aplikacji na Smart TV, zwiększanie monetyzacji aplikacji mobilnej, pozyskiwanie licencji od dystrybutorów filmowych i intensyfikacja premium, rozbudowę funkcjonalności i strony technologicznej.

Biblioteka filmów od dystrybutorów w CDA Premium sięga aktualnie 6,2 tys. pozycji, a darmowy kontent sięga 200 tys. materiałów.

CDA S.A. to operator serwisu VoD cda.pl, który znajduje się w TOP20 polskiego internetu z ponad 7,9 mln realnych użytkowników odwiedzających serwis co miesiąc. Spółka zadebiutowała na NewConnect w maju 2019 r.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)