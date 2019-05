Prezes Banku Pekao: Decyzja ws. Xeliona nie zapadnie w tym roku



Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Bank Pekao analizuje obecnie działalność asset management w ramach swojej grupy, ale decyzja dotycząca dalszych losów Xeliona nie zapadnie w tym roku, poinformował prezes Michał Krupiński.

"Nie mamy jeszcze planów w tym zakresie, ale jest to finansowo dość ciekawy model. Analizujemy trendy" - powiedział Krupiński podczas konferencji prasowej, zapytany o możliwość sprzedaży Xeliona.

"Naszą intencją nie jest pozbywanie się TFI. Mamy dobry zespół, z którym pracujemy nad lepszą ofertą produktową" - dodał.

Prezes wskazał, że w jego przekonaniu na rynku zarządzania aktywami w Polsce "jest wiele do zrobienia jeśli chodzi o produkty inwestycyjne".

"Nie w tym roku. Nad całym asset management zastanawiamy się" - powiedział Krupiński w odpowiedzi na pytanie, kiedy zapadną decyzje dotyczące dalszych losów Xeliona.

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., należący do grupy Banku Pekao, jest obecny na rynku finansowym od 2003 roku.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

(ISBnews)