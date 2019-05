Gdy biznes opiera się na wydobyciu węgla i wytwarzaniu z jego pomocą energii elektrycznej, niełatwo być ekologicznym – ale nie znaczy to, że nie można do tego dążyć. Tauron, jedna z największych grup energetycznych w kraju, pracuje nad tym, by wytwarzana przez nią energia była czystsza – i spore w tym obszarze inwestuje. Większa ekologiczność jest jednym z fundamentalnych założeń flagowego projektu inwestycyjnego Grupy - budowanego kosztem ponad 6 mld zł nowego bloku w Elektrowni Jaworzno, którego rozpoczęcie prac jest planowane pod koniec 2019 r. i zapewni energię 2,5 milionom gospodarstw domowych.

- Blok 910 MW w Jaworznie, w porównaniu do obecnie eksploatowanych bloków 200MW, będzie spełniał surowe normy z zakresu ochrony środowiska, ograniczając emisje dwutlenku węgla o prawie 30% oraz pozostałych gazów emisyjnych o ponad 50% - mówi Filip Grzegorczyk, prezes Taurona.



Zrównoważony rozwój

W Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Tauron do 2025 roku, ochrona środowiska jest jednym z priorytetów. Kluczowe inicjatywy to m.in. redukcja ryzyka związanego z odpadami górniczymi dzięki wykorzystaniu nowych technologii, wymiana maszyn na mniej energochłonne, rozwój energetyki odnawialnej i realizacji programu likwidacji niskiej emisji (odpowiadającej w dużej mierze za smog).

- Jesteśmy świadomi dynamicznych zmian, zachodzących w technologiach rozproszonego wytwarzania energii, jak również w zachowaniach klientów. Dlatego jednym z naszych priorytetów jest rozwijanie tzw. energetyki jutra, m.in. poprzez inwestowanie w innowacje. Na budowę naszych biznesów przyszłości, wspólnie z PFR, przeznaczymy 200 mln zł. Stworzyliśmy programy scoutingowe i badawczo-rozwojowe oraz powołaliśmy, we współpracy z PFR, fundusz corporate venture capital EEC Magenta. To pierwszy tego typu projekt w Polsce - podkreślał w ostatnim liście do akcjonariuszy spółki Filip Grzegorczyk, prezes Taurona.

Walka ze smogiem

Grupa Tauron podejmuje sporo działań w ramach walki z głównym źródłem smogu, czyli nieefektywnymi i przestarzałymi metodami ogrzewania domów jednorodzinnych. Już w 2017 r. we współpracy z powiatem tatrzańskim rozpoczęła projekt Eko-Tatry, w ramach którego zobowiązała się do zamontowania i przetestowania nowoczesnych systemów ogrzewania elektrycznego w podhalańskich domach, które nie mają dostępu do sieci ciepłowniczej i gazowniczej. W tym roku, we współpracy z władzami Krakowa, jednego z najdynamiczniej walczących ze smogiem miast w Polsce, Tauron zaoferował mieszkańcom możliwość zakupu na kredyt 0 proc. nowoczesnych pieców akumulacyjnych. I to w połączeniu z gwarancją niższych cen prądu w specjalnej, antysmogowej taryfie.

- Z propozycji Taurona mogą skorzystać zarówno te osoby, które starają się o dofinansowanie ze środków miejskich, jak i klienci wymieniający ogrzewanie na własną rękę. To jedyna oferta dla mieszkańców Krakowa, która przynosi korzyści nie tylko na etapie realizowania inwestycji, ale również w trakcie eksploatacji ogrzewania. Taryfa G13 Antysmog Plus gwarantuje niskie ceny energii elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby grzewcze – zachęcał Rafał Soja, prezes Tauron Sprzedaż.



Kierunek Kraków i Katowice

Dokąd pędzi energetyczna oraz mobilna rewolucja, jak nadać jej tempo i kierunek akceptowalny przez biznes oraz społeczeństwa? To pytania, na które odpowiedzą liderzy świata na styku technologii, motoryzacji i logistyki spotykający się 21 i 22 maja w Krakowie podczas Impact’19 oraz 9 i 10 października na Impact mobility rEVolution’19 w Katowicach. Oba kongresy to łącznie dziesiątki wystąpień, warsztatów, ponad 11.000 uczestników, 350 speakerów oraz przeszło 100 przedstawicieli mediów.

To do Krakowa i Katowic przyjadą wpływowi dla branży politycy i menedżerowie z Polski i z regionu CEE. Pojawią się tam przedstawiciele dziesiątek firm związanych z sektorem mobility i cleantech np. Grupa Volkswagen, Volvo, Northvolt, Umicore, czy Orlen, Azoty, Grupa Tauron, Lime, mytaxi.

Impact to także wielki finał 5. Edycji PowerUp - konkursu dla start-upów z branży cleantech z Europy Środkowej. W tym roku PowerUp! jest poświęcony innowacjom w dziedzinach czystego powietrza, gospodarki obiegowej, inteligentnej mobilności oraz systemów grzewczych! Kim są przyszłe nadzieje świata start-upów, jakie są najnowsze trendy, zmieniające krajobraz globalnej gospodarki? Dowiesz się tego na Impact’19 i na Impact mobility rEVolution’19!