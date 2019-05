"Mam nadzieję, że kampania informacyjna ws. sieci 5G w Polsce ruszy jeszcze w tym miesiącu" - powiedziała wiceminister Wanda Buk.

Wiceminister cyfryzacji poinformowała, że kampania zacznie się od opublikowania "Białej księgi" w sprawie 5G. "W bardzo przystępny sposób opisze ona całe zjawisko związane z polem elektromagnetycznym. To jak wykorzystuje się je w telekomunikacji i czy technologia 5G jest z punktu widzenia zjawisk fizycznych przełomowa" - powiedziała wiceminister Buk.

Ministerstwo cyfryzacji przygotowuje stronę internetową dedykowaną sieci 5G w Polsce. " Będziemy na niej weryfikować fake-newsy i publikować tam sprawdzoną, rzetelną wiedzę. Mam nadzieję, że uda nam się przekonać społeczeństwo, że w tym przypadku nie ma się czego bać" - powiedziała Buk.

Jak przekazała wiceminister cyfryzacji, kampania informacyjna w sprawie sieci 5G w Polsce będzie międzyresortowa. "Nie wyobrażam sobie przeprowadzenia całej kampanii bez uczestnictwa ministerstwa zdrowia. Obawy społeczeństwa koncentrują się wokół tematu zdrowia publicznego i tego, czy pole elektromagnetyczne wpływa na zdrowie i życie ludzi. Resort zdrowia jest moim zdaniem najbardziej kompetentnym i właściwym, żeby w tym temacie się wypowiadać" - powiedziała Wanda Buk.

Jak ujawniła wiceminister, resort cyfryzacji zaproponował, w projekcie megaustawy ws. 5G, aby to resort zdrowia, a nie jak dotychczas - środowiska był odpowiedzialny za ustalanie limitów poziomu pola elektromagnetycznego sieci telekomunikacyjnych. "Dotychczas był to minister środowiska, teraz właśnie ze względu na to wokół czego koncentrują się obawy, czyli wokół zdrowia właściwy zgodnie z naszą propozycją będzie minister zdrowia" - dodała wiceminister cyfryzacji.

