Organizatorzy Europejskiego Kongresu Gospodarczego mają nadzieję, że tegoroczna impreza będzie nie mniej spektakularna niż poprzednia. W jubileuszowym EKG uczestniczyło 900 prelegentów, w tym najwyżsi rangą przedstawiciele Komisji Europejskiej, władz Polski i wielu innych państw oraz 11,5 tys. gości z kraju i z zagranicy. Towarzyszące Kongresowi European Start-up Days odwiedziło 2,5 tys. osób.

– Spotykamy się na Śląsku, w Katowicach, by rozmawiać o sprawach najważniejszych dla europejskiej i polskiej gospodarki – podkreśla Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP SA, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego. – Poruszamy tematy, które określają naszą przyszłość: o cyfrowej transformacji wpływającej na gospodarkę i inne dziedziny życia, o przyszłości Unii Europejskiej, o politycznych i ekonomicznych relacjach między Europą a światem – dodaje.

W tym roku zaplanowano przeprowadzenie ponad 150 sesji. Agenda zawiera tematy ważne dla gospodarki, przemysłu, środowiska i zwykłego człowieka. Goście podczas sesji wspólnie zastanowią się nad przyczynami i przejawami kryzysu demokracji liberalnej w Europie. Analizowane będą nowe ruchy polityczne, wybory Europejczyków oraz ich podatność na populizm. Nie zabraknie rozmów o koniecznych inwestycjach, bilansie planu Junckera, czy dokończeniu kluczowych projektów integracyjnych. Analizowany będzie też zapewne globalny system wolnego handlu w kontekście ruchów izolacjonistycznych. Tematem, który na pewno wzbudzi wiele emocji, będzie przyszłość Polski w Unii w przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego. Na EKG ważne są też dyskusje o tym, w jaki sposób zadbać o środowisko, jakie technologie można wykorzystać dla powstrzymania zmian klimatu, jak mogą one wesprzeć nas w odpowiedzialnym zarządzaniu zasobami energetycznymi.

Niejedną debatę poświęcono już rewolucji, którą w skrócie nazywamy Przemysł 4.0 i na EKG też tego tematu nie zabraknie, bo to obecnie jedno z największych wyzwań, z którym będą się wiązać ogromne inwestycje. Po kryzysie finansowym na globalnych rynkach widać dużą nadwyżkę kapitału, który mógłby zostać przekierowany w tę stronę. Tymczasem w ostatnich latach Europa traci swą pozycje wobec USA oraz Azji.

Oczywiście, tak jak w latach poprzednich, w Katowicach ważny będzie głos przedsiębiorców, którzy najlepiej wiedzą, co warto i trzeba zmieniać. Dotąd często podnosili kwestię stabilności prawa, niezmienności reguł i podkreślali znaczenie wszelkich działań łagodzących trudną sytuację na rynku pracy. Jeszcze nie tak dawno największymi problemami był brak miejsc pracy i niestabilność zatrudnienia, dziś coraz częściej przedsiębiorcy skarżą się na brak dostępności pracowników o określonych kwalifikacjach.

Od swej pierwszej edycji Kongres umożliwia otwartą debatą pomiędzy światem biznesu i gospodarki a środowiskiem polityków i administracji. Od kilku lat aktywizuje także młodą, innowacyjną przedsiębiorczość. W tym roku towarzyszące Kongresowi wydarzenie startupowe będzie z nim jeszcze ściślej zintegrowane. Podczas czwartej edycji European Start-up Days, która odbędzie się 14 i 15 maja największe globalne korporacje zyskają szansę na poznanie nowych, świeżych pomysłów. Zwłaszcza że autorzy 100 najciekawszych projektów zgłoszonych do konkursu Start-up Challenge zaprezentują swoje pomysły na biznes na specjalnie przygotowanych stoiskach tworzących Scale-up Alley European Start-up Days. 18 ze 100 wyróżnionych start-upów wystąpi na scenach prezentacyjnych kongresu. Są wśród nich pomysły na biznes obejmujące np. roboty softwarowe, chatboty – w tym np. dające wsparcie osobom z problemami takimi jak uzależnienia, rozwiązania wykorzystujące drony, rzeczywistość rozszerzoną, uczenie maszynowe, narzędzia do automatycznej analizy danych, infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych, rozwiązania dla medycyny, aplikacja nawigująca osoby niewidome i niedowidzące, rozwiązania, które będą umożliwiały ludziom przebywanie w atmosferze wolnej od smogu, urządzenia solarne i wiele innych. Pomysłodawcy, to młodzi ludzie z Białorusi, Niemiec, Polski, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz USA.

Głównym panelistą sesji otwierającej tegoroczne European Start-up Days w Katowicach będzie Chip Espinoza, światowej sławy badacz pokolenia milenialsów. Jego misją jest pomaganie organizacjom w tworzeniu środowisk, w których mogą rozwijać się wszystkie pokolenia. Współpracuje on z firmami, instytucjami publicznymi i organizacjami typu non-profit, a do jego klientów należą między innymi: Boeing Company, Microsoft, Schneider Electric i Special Olympics.

Wśród tematów innych debat European Start-up Days 2019 znajdą się m.in.: blockchain w gospodarce, sztuczna inteligencja, automaty, roboty, coboty, the future of the market – nowy konsument, digital marketing, e-sport w gospodarce, branża fintechowa – blaski i cienie, polska scena start-upowa, oblicza nowych technologii medycznych – szanse i wyzwania.