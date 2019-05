Przewodnicząca CDU podkreśliła, że nie dąży do usunięcia Merkel ze stanowiska szefowej rządu przed czasem. "Umyślna zmiana w Urzędzie Kanclerskim nie jest moim celem" - powiedziała Kramp-Karrenbauer w rozmowie z "Welt am Sonntag", niedzielnym wydaniem dziennika "Die Welt".

"Obywatele słusznie oczekują, że Merkel wywiąże się z zobowiązań, które wynikają z jej wyboru na tę funkcję" - dodała. Szefowa CDU przewiduje, że partia uchwali najpierw nowy program, nad którym obecnie prowadzone są prace, a następnie - jesienią 2020 roku - zdecyduje o kandydaturze na urząd kanclerza.

Po wyborach do Parlamentu Europejskiego niemiecki rząd nie będzie mógł działać, tak jak dotychczas m.in. dlatego, że obecna minister sprawiedliwości Katarina Barley (SPD) jest czołową kandydatką swojej partii i najprawdopodobniej uda się do Brukseli. Kramp-Karrenbauer nie planuje wejścia do rządu, ale zapowiada, że wspólnie z Merkel dokona wyboru ewentualnych nowych ministrów z CDU.

Odpowiadając na pytanie, czy Merkel jest jej przyjaciółką, przewodnicząca CDU stwierdziła, że "przyjaciółka, to termin prywatny stosowany wobec kogoś z kim się bawiło w piaskownicy, chodziło się do szkoły, albo studiowało". Niemiecka kanclerz jest natomiast dla Kramp-Karrenbauer "współtowarzyszką".

AKK została szefową CDU w grudniu 2018 roku, po tym jak Merkel po rozczarowujących wynikach wyborów landowych w Bawarii i Hesji, zrezygnowała z ubiegania się o reelekcję. Była premier kraju Saary była wówczas faworytką kanclerz. Chadecy zakładali najprawdopodobniej, że w drugiej połowie kadencji Kramp-Karrenbauer zastąpi Merkel w Urzędzie Kanclerskim. Start w wyborach do Bundestagu w 2021 roku, jako urzędującej kanclerz, dałoby jej przewagę nad konkurencją. Współrządząca w RFN SPD zdaje sobie jednak z tego sprawę i nie zamierza do takiej sytuacji dopuścić. Socjaldemokraci zapowiadają wyjście z wielkiej koalicji, jeśli CDU będzie próbowała dokonać zmiany na stanowisku szefowej rządu.

Według sondażu przeprowadzonego na początku maja Kramp-Karrenbauer znajduje się na piątym miejscu wśród najlepiej ocenianych polityków w RFN. Wyprzedzają ją Merkel, szef dyplomacji Heiko Maas (SPD), wicekanclerz i minister finansów Olaf Scholz (SPD), a także przewodniczący FDP Christian Lindner.

Z Berlina Artur Ciechanowicz (PAP)