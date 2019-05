Bowim miał wstępnie 2,65 mln zł straty netto w I kw. 2019 r.



Warszawa, 13.05.2019 (ISBnews) - Bowim miał 349,15 mln zł skonsolidowanych przychodów netto i 2,65 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2019 r., co oznacza odpowiednio: wzrost o 12,8 mln zł i spadek o 8,3 mln zł r/r, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

"Skonsolidowany zysk operacyjny grupy kapitałowej emitenta za pierwszy kwartał 2019 r. wyniósł 1 392 tys. zł co stanowi spadek o 10 407 tys. zł w stosunku do pierwszego kwartału roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie.

Wzrost przychodów netto ze sprzedaży jest następstwem właściwego wykorzystania koniunktury, natomiast zmiany wyników finansowych związane są ze spadkami cen wyrobów hutniczych w okresie ostatniego kwartału roku 2018 i pierwszego kwartału roku 2019, podano również.

"Zarząd spółki informuje, że przedstawione powyżej dane finansowe mają charakter wstępny" - podsumowano.

Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW.

(ISBnews)