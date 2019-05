Oczekiwania dziewięciu biur maklerskich co do wyniku netto za pierwszy kwartał wahały się od 642 mln zł do 732 mln zł.

Składka przypisana brutto grupy w pierwszym kwartale 2019 roku wzrosła do 5.901 mln zł z 5.831 mln zł rok wcześniej. Składka okazała się zgodna z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie ona 5.949,6 mln zł (w przedziale oczekiwań 5.889,2 - 6.039 mln zł).

Odszkodowania netto w pierwszym kwartale wyniosły 3.958 mln zł, podczas gdy rok wcześniej były na poziomie 3.626 mln zł. Odszkodowania były 2 proc. wyższe niż szacunki analityków. Rynek spodziewał się odszkodowań na poziomie 3.874,7 mln zł, w przedziale oczekiwań 3.765-4.004,7 mln zł.

Dochody z działalności inwestycyjnej (bez uwzględnienia kosztów odsetkowych) w pierwszym kwartale 2019 roku wyniosły 2.496 mln zł, czyli były 7 proc. wyższe niż zakładał konsensus na poziomie 2.335,4 mln zł (w przedziale oczekiwań 2.190 - 2.493 mln zł).

Koszty w pierwszych trzech miesiącach 2019 roku wyniosły 2.413 mln zł, czyli były 4 proc. niższe niż oczekiwano (2.514,8 mln zł).

Prezes PZU: Wypracowaliśmy rekordowy przypis składki

Wypracowaliśmy rekordowy przypis składki w tym kwartale, równocześnie znacząco zwiększając wynik netto - komentuje wyniki grupy PZU SA prezes Paweł Surówka. Należy szczególnie podkreślić bardzo duże wzrosty w obszarze inwestycji - dodaje.

Jak informuje Surówka, oprócz działań skupionych na rentownym wzroście i budowie wartości grupy dla akcjonariuszy, w pierwszym kwartale tego roku konsekwentnie realizowane były projekty z obszarów innowacji i nowych technologii. "Pozwoliło nam to na wdrożenie do sprzedaży naszego produktu z urządzeniem PZU GO, co ogłosiliśmy na początku bieżącego kwartału. Równie dużo wysiłków poświęciliśmy na budowę oferty na rynku PPK" - dodaje.

PZU nie będzie robić akwizycji na siłę

Obecnie aktywa klientów zewnętrznych pod zarządzaniem PZU wynoszą ok. 50 mld zł - poinformował we wtorek prezes PZU Paweł Surówka. Przypomniał, że w strategii 2017-2020 cel wynosi 65,5 mld zł. Jak mówił, cel ten jest możliwy do osiągnięci w przypadku akwizycji; ale nic na siłę.

"Obecnie aktywa klientów zewnętrznych pod zarządzaniem wynoszą ok. 50 mld zł. (...) To poniżej celu założonego w strategii 2017-2020. (...) Do 2020 roku osiągniemy poziom 65,5 mld zł. Cel ten możliwy byłby do osiągnięci tylko w przypadku akwizycji – powiedział prezes.

Dodał: "Chcemy dojść do tego poziomu, ale na siłę, nie będziemy robić transakcji, by go zrealizować".

Surówka wskazał, że PZU jest otwarte na potencjalne akwizycje, ma pieniądze i rozgląda się po rynku.

