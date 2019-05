Prezes Grupy Lotos: Jesteśmy zadowoleni z pilotażu punktów ładowania



Katowice, 15.05.2019 (ISBnews) - Grupa Lotos pozytywnie ocenia dotychczasowy okres funkcjonowania sieci 12 punktów ładowania samochodów elektrycznych na stacjach Lotos, powiedział ISBnews prezes Grupy Lotos Mateusz A. Bonca.

"Po wakacjach będziemy chcieli podsumować pilotażowy okres funkcjonowania naszego Niebieskiego Szlaku, czyli 12 punktów tankowania samochodów elektrycznych pomiędzy Trójmiastem i Warszawą. Na razie to wygląda dobrze. Ładowarki nie są może przeciążone, ale wszystkie działają, a jednocześnie obserwujemy zachowania kierowców pojazdów elektrycznych w sklepach" - powiedział Bonca w rozmowie z ISBnews w kuluarach XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach. Agencja ISBnews jest głównym patronem medialnym EKG.

Zapewnił, że prace nad rozbudową sieci ładowarek do 50 punktów w całej Polsce trwają i powinny się zakończyć w ciągu 12-18 miesięcy.

"Zdajemy sobie sprawę, że w miastach samochody elektryczne będą ładowane przede wszystkim w przydomowych garażach, w pracy lub przy sklepach wielkopowierzchniowych, dlatego zajęliśmy się trasami, to dla nas naturalny rynek" - podkreślił Bonca.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)