Producent smartfonów z siedzibą w Cupertino już po raz czwarty znalazł się na szczycie światowego rankingu najbardziej dochodowych firm. Zeszłoroczny 12-miesięczny (liczony do marca b.r.) zysk netto Apple sięgał 57,2 mld USD. Na podium uplasowały się także chińskie banki - Industrial & Commercial Bank of China oraz China Construction Bank, wspierane przez politykę Pekinu zmierzającą do pobudzenia akcji kredytowej i odwrócenia pogłębiającego się spowolnienia gospodarczego.

W pierwszej piętnastce najlepiej zarabiających firm świata po raz pierwszy od ośmiu lat nie znalazł się żaden producent leków i koncern motoryzacyjny. Aż dziewięć koncernów to podmioty świadczące usługi finansowe. Pod względem geograficznym najliczniejszą reprezentację (po cztery firmy) mają USA i Chiny. Wśród amerykańskich banków najwięcej zarobił JPMorgan Chase & Co., który zajął szóstą pozycję w zestawieniu.

Dziesięć lat temu, aby wejść do elitarnego grona piętnastu najlepiej zarabiających firm na świecie, wystarczył zysk na poziomie 14 miliardów dolarów. Sześć pierwszych pozycji okupowały wówczas koncerny z branży energetycznej, na czele z Exxon Mobil Corp. W najnowszym zestawieniu zajął on dopiero 20. miejsce.

Z uwagi na japoński rok podatkowy (większość japońskich firm ogłasza właśnie roczne wyniki) Bloomberg przeanalizował wyniki finansowe koncernów w okresie od kwietnia do marca. W przypadku innych organizacji, których rok obrotowy jest zgodny z kalendarzem lub wypada w jeszcze innym okresie (np. Apple, dla którego rok podatkowy zaczyna się w październiku), analiza wychodzi poza rok finansowy.

