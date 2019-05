Erbud jest spokojny o pozytywne wyniki w kolejnych kwartałach



Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Zarząd Erbudu ocenia wyniki I kw. 2019 r. jako zadowalające i jest optymistycznie nastawiony do wyników finansowych w kolejnych okresach, wynika z wypowiedzi prezesa Dariusza Grzeszczaka dla ISBnews. Spodziewa się on w całym 2019 r. stabilnych r/r przychodów i "jest spokojny" o zyski na poziomie operacyjnym i netto w br.

"Mamy w portfelu zamówień ok. 1,4 mld zł na ten rok, 600 mln wykonaliśmy już w I kw., czyli idziemy w kierunku około 2 mld zł w całym roku. Będzie pewnie między 2-2,3 mld zł, czyli nieznacznie mniej niż w 2018 r." - powiedział Grzeszczak w rozmowie z ISBnews.

"I kw. w naszej branży jest zawsze słabszy, jego wyniki można uznać za zadowalające. Nie widać, by przyszłe okresy miały przynieść jakieś zagrożenia. Jesteśmy spokojni o pozytywne wyniki na poziomie EBIT i netto w kolejnych kwartałach i całym roku" - kontynuował.

Prezes poinformował, że ambicją grupy jest przekroczenie 2% marży EBIT w 2019 r.

Ocenił, że poziom portfela zamówień o wartości 2,17 mld zł jest dla spółki "idealny" pod względem potencjału kadrowego i nie ma planów zwiększania jego poziomu.

Spółka widzi pozytywną sytuację w najważniejszym dla niej segmencie kubaturowym (67% całego portfela grupy), ale również znaczny potencjał dostrzega też w segmencie budownictwa inżynieryjno-drogowego i odbudowującym się rynku farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

"Spodziewamy się w tym roku ok. 250 mln zł przychodów z projektów drogowych i inżynieryjnych, natomiast jak chodzi o OZE to w II kw. powinniśmy konkretnie pokazać jakie projekty udało się pozyskać" - wyjaśnił prezes.

Grupa w I kwartale 2019 r. zanotowała 601 mln zł przychodów ze sprzedaży, o 39% więcej niż rok wcześniej. Wynik brutto ze sprzedaży wyniósł 27,6 mln zł i był o 12% większy niż przed rokiem, z kolei EBIT osiągnął poziom 5,8 mln zł, co oznacza wzrost o 17% r/r. Na koniec marca grupa zgromadziła portfel zamówień o wartości 2,174 mld zł, o 11% większy niż w analogicznym okresie zeszłego roku.

Wynik netto na koniec marca 2019 r. wyniósł 1,8 mln zł wobec 4,6 mln zł rok wcześniej. Różnica jest przede wszystkim efektem jednorazowego zwrotu pożyczki wraz z odsetkami w kwocie 4,4 mln zł, który miał miejsce w I kwartale ubiegłego roku.

Marża wyniku brutto ze sprzedaży w I kwartale 2019 r. wyniosła 4,6%, a marża EBIT 1%.

Łączne przychody Grupy Erbud z budownictwa kubaturowego w Polsce w I kwartale 2019 r. wyniosły 453,8 mln zł i wzrosły o 60% r/r. Z kolei budownictwo kubaturowe za granicą przyniosło 38,6 mln zł przychodów i utrzymało się na zbliżonym poziomie względem pierwszego kwartału ubiegłego roku (spadek o 1,2 mln zł). Segment energetyczno-serwisowy - łącznie w kraju i za granicą - zwiększył przychody o 28% r/r, do 74,6 mln zł.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2018 r. miała 2,33 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Tomasz Chaberko

(ISBnews)