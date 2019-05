Orbis zdecydował o rozdzieleniu biznesów, skoncentruje się na asset heavy



Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Orbis podjął decyzję o podziale działalności grupy na część serwisową, obejmującą świadczenie usług dla hoteli na podstawie umów franczyzy i umów o zarządzanie (tzw. asset light) oraz na część związaną z posiadaniem nieruchomości hotelowych (tzw. asset heavy) i skoncentrowaniu działalności na części nieruchomościowej, podała spółka.

"Podział zostanie przeprowadzony poprzez wydzielenie wszystkich składników związanych z częścią serwisową. Jednocześnie emitent będzie kontynuował szczegółowe analizy mające na celu wypracowanie optymalnego rozwiązania dla przyszłości części serwisowej po jej wydzieleniu. Będą one uwzględniały dyskusje z Accor S.A., będącego właścicielem marek, pod którymi działają wszystkie hotele w sieci emitenta" - czytamy w komunikacie.

Celem powyższego procesu jest umożliwienie skoncentrowania strategii i działalności operacyjnej na części nieruchomościowej, którą jest z powodzeniem rozwijana poprzez różne procesy inwestycyjne: rozwój organiczny, nabywanie i modernizacje istniejących budynków oraz budowę nowych obiektów, co stanowi podstawę rozwoju działalności hotelarskiej, podkreślono.

"Orbis, będąc historycznie właścicielem nieruchomości, inwestorem i operatorem, a także dokonując w ostatnich latach znaczących transakcji zbudował przewagę rynkową i zracjonalizował swój portfel hoteli. Wejście w fazę zmian strukturalnych pozwoli nam skupić się na zwiększeniu wartości części nieruchomościowej (asset heavy). Kładąc nacisk na nieruchomości hotelowe i wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie, będziemy nadal rozwijać naszą wiedzę techniczną i kompetencje w prowadzeniu przedsięwzięć inwestycyjnych. Wzmocni to naszą zdolność do dalszego zwiększania wartości spółki dla akcjonariuszy" - skomentował prezes i dyrektor generalny Gilles Clavie, cytowany w komunikacie.

Portfel nieruchomości Orbisu składający się obecnie z 72 hoteli własnych i leasingowanych (asset heavy) powstał w rezultacie prowadzenia przez spółkę różnych procesów inwestycyjnych obejmujących m.in.: rozwój organiczny, adaptację istniejących budynków oraz budowę nowych obiektów, przypomniano.

Grupa Orbis jest największym operatorem hotelowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.



(ISBnews)