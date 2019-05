Orlen rozmawia z kilkunastoma potencjalnymi wykonawcami inwestycji w petrochemię



Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - Program Rozwoju Petrochemii PKN Orlen jest na etapie pozyskiwania doradców, spółka przygotowuje się do wyjścia na rynek w formule EPC, poinformował ISBnews członek zarządu koncernu ds. rozwoju Zbigniew Leszczyński.

"Jesteśmy obecnie w dialogu technicznym z kilkunastoma potencjalnymi wykonawcami wytwórni olefin czy kompleksu pochodnych aromatów, ale ostateczny wybór wykonawcy nastąpi w drodze przetargu. Jest zbyt wcześnie, żeby mówić o terminach ogłoszenia i rozstrzygnięcia tego przetargu, natomiast podtrzymujemy termin zakończenia całego programu o wartości 8,3 mld zł do końca 2023 roku, w tym budowy centrum badawczo-rozwojowego do końca roku 2020" - zaznaczył Leszczyński w rozmowie z ISBnews w kuluarach XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach. Agencja ISBnews była głównym partnerem medialnym kongresu.

Leszczyński podkreślił, że jest za wcześnie, aby komentować, czy potencjalne zaangażowanie Grupy Lotos w projekt Polimery Police, realizowany przez Grupę Azoty, będzie miał wpływ na proces konsolidacji krajowych koncernów naftowych.

"Grupa Lotos jest niezależnym podmiotem gospodarczym i może podejmować decyzje, które uzna za korzystne biznesowo. Kibicujemy Grupie Azoty przy realizacji projektu Polimery Police, bo jest to inwestycja, która również spowoduje, że z rynku importera staniemy się rynkiem eksportera, w związku z czym powinna dawać pozytywny impuls do rozwoju całej gospodarki" - podsumował.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Piotr Apanowicz

