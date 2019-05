Ogłoszenie oficjalnych wyników, w obawie przed protestami przeciwników Widodo, odbyło się w nocy z poniedziałku na wtorek (czasu lokalnego). W Dżakarcie w stanie gotowości było 32 tysiące policjantów, a budynek Komisji Wyborczej został zabarykadowany i zabezpieczony drutem kolczastym.

Głównymi hasłami wyborczymi Widodo, znanego także jako Jokowi, były pomoc ubogim i walka z korupcją, nepotyzmem i nietolerancją. Pod jego rządami w pierwszej kadencji gospodarka kraju rozwija się stabilnie, a odsetek osób żyjących w biedzie spadał. Część wyborców deklarowała jednak rozczarowanie odejściem prezydenta od składanych obietnic, jeśli chodzi o rozwiązanie kwestii naruszeń praw człowieka w czasie poprzedniego reżimu.

Wybory prezydenckie i parlamentarne w Indonezji uznawane były za największe i najbardziej skomplikowane jednodniowe wybory na świecie. W wyścigu prezydenckim 57-letni Widodo mierzył się z reprezentującym elitę polityczną i wojskową byłym generałem Prabowo Subianto, z którym walczył także w 2014 roku i wygrał różnicą 6 punktów.

W wyborach uprawnionych do głosowania było ok. 193 mln spośród 267 mln obywateli Indonezji, w której skład wchodzi ponad 17 tys. wysp. Indonezja jest największą gospodarką Azji Południowo-Wschodniej i największym krajem świata, w którym większość mieszkańców to muzułmanie. (PAP)