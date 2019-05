Rzecznik KGP: jesteśmy zbulwersowani wykorzystaniem Black Hawka w spocie Opioły

Źródło: PAP

Jesteśmy zbulwersowani wykorzystaniem policyjnego śmigłowca Black Hawka przez kandydata PiS do PE Marka Opioły - oświadczył we wtorek rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka. Policja jest apolityczna i to jest fundament naszej działalności - podkreślił.