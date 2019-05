Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Zakładanie działalności gospodarczej w celu współpracy tylko z jedną firmą zamiast pracy na etacie po to, by obniżyć podatki i składki, to problem, którym powinien zająć się rząd – uważa ponad połowa Polaków. To jednak nie oznacza zielonego światła dla tzw. testu przedsiębiorcy