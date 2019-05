Brytyjskie media spodziewają się, że Theresa May zrezygnuje w piątek ze stanowiska

Źródło: PAP

Theresa May, premier Wielkiej Brytanii, Londyn, 15.01.2019źródło: Bloomberg autor zdjęcia: Simon Dawson

Brytyjska premier Theresa May ogłosi w piątek rezygnację ze stanowiska, co otworzy drogę do wyboru nowego lidera Partii Konserwatywnej i szefa rządu, któremu przyjdzie podjąć próbę rozwiązania przeciągającego się kryzysu politycznego - podały w piątek media.