Grupa będzie zajmowała wiodącą pozycję w sprzedaży przez relacje poprzez sieć ponad 6,3 milionów konsultantów i przedstawicieli Avon i Natura. Na całym świecie grupa będzie miała 3200 sklepów, a w wyniku połączenia obecność cyfrowa marek zostanie także wzmocniona. Połączona grupa ma zgodnie z szacunkami przynosić roczny przychód brutto na poziomie ponad 10 miliardów dolarów, zatrudniać ponad 40 000 partnerów i działać na terenie 100 krajów - czytamy w komunikacie prasowym.

Poszerzona grupa ma dotrzeć z produktami kosmetycznymi do ponad 200 milionów klientów na całym świecie o każdej porze, w dowolnym miejscu i dowolnego dnia. Dodanie marki Avon do portfela już obejmującego Natura, The Body Shop i Aesop pozwoli firmie Natura &Co na usprawnienie możliwości lepszego służenia różnym profilom konsumentów w różnorodnych kanałach dystrybucji oraz na wejście na nowe rynki.

Marki Avon i Natura docierają do klientów przez potężną grupę niezależnych mikro-przedsiębiorców, głównie kobiet, które pełnią role ambasadorów marki i doradców kosmetycznych. Avon to marka z ponad 130-letnimi tradycjami i jest wiodącą na świecie platformą sprzedaży kosmetyków poprzez relacje.

Spółka Natura &Co spodziewa się, że połączenie firm doprowadzi do docelowych synergii szacowanych na poziomie 150 do 250 milionów dolarów rocznie. Część tej kwoty zostanie ponownie zainwestowana w działalność w celu usprawnienia możliwości w zakresie sprzedaży społecznościowej i cyfrowej, badania i rozwój oraz inne inicjatywy, co ma doprowadzić do dalszego zwiększania zasięgu geograficznego całej grupy.

W ramach transakcji doszło do utworzenia nowej brazylijskiej spółki holdingowej Natura Holding S.A. Na podstawie stałego wskaźnika wymiany 0,300 udziału Natura Holding za każdą akcję zwykłą Avon udziałowcy Natura &Co będą w posiadaniu około 76 proc. nowo powstałej, połączonej firmy, a posiadacze akcji zwykłych Avon będą w posiadaniu około 24 proc. Na podstawie ceny zamknięcia Natura z dnia 21 marca 2019 r., na dzień przed publikacją przez Natura dokumentu potwierdzającego negocjacje między Avon i Natura, transakcja wiąże się z 28 proc. premią dla udziałowców Avon i wskazuje na wielokrotność EBITDA 2018 na poziomie 9,5 lub 5,6-raza, zakładając pełną realizację oczekiwanych synergii Natura. Biorąc pod uwagę cenę zamknięcia z dnia 21 maja 2019 r. transakcja wycenia firmę Avon na 3,7 miliarda dolarów, a wartość połączonej grupy wyniesie około 11 miliardów dolarów. Po zamknięciu transakcji akcje Natura Holding S.A. będą notowane na B3 z 55 proc. akcjonariatu rozproszonego oraz ADR notowane będą na NYSE. Udziałowcy Avon będą mieli możliwość otrzymania ADR notowanych na NYSE lub akcji notowanych na B3.

Po realizacji transakcji rada dyrektorów połączonej spółki obejmie 13 członków, z czego 3 zostanie wyznaczonych przez Avon. Transakcja podlega zwyczajowym warunkom zamknięcia, w tym wymaga zatwierdzenia przez udziałowców Natura &Co i Avon, a także uzyskania pozwolenia od urzędów ochrony konkurencji w Brazylii i wybranych innych jurysdykcjach. Do zamknięcia transakcji ma dojść na początku roku 2020.

Doradcami finansowymi Natura &Co. były banki UBS Investment Bank i Morgan Stanley. Bank Goldman Sachs był doradcą finansowym Avon, a firma PJT Partners była doradcą finansowym członków rady dyrektorów Avon.

