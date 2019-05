PlayWay nie wypłaci zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2019



Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - Zarząd PlayWay w związku z koniecznością zmian statutu spółki odstępuje od wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2019 r. , podał PlayWay.

"Zarząd PlayWay informuje, że po dokonaniu analizy możliwości wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2019 r. przeprowadzonej m.in. przez zewnętrzne kancelarie prawne, o istnieniu ryzyka formalnego uznania, że obecny statut spółki nie przyznaje zarządowi dostatecznego uprawnienia w tym zakresie" - czytamy w komunikacie.



"W związku z koniecznością zmian statutu spółki, co w dalszej kolejności powoduje m.in. potrzebę rejestracji zmian statutu w sądzie KRS i brakiem pewności że ten proces przebiegnie sprawnie, zarząd odstępuje od wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2019 r. " - czytamy dalej.

Spółka podała także, że jednocześnie zarząd podejmie działania, aby dywidenda z zysku za 2019 r. była wypłacona do końca I półrocza 2020 r. - poprzez przyśpieszenie publikacji raportów za 2019 r. i szybsze odbycie zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego 2019 r.

PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.

(ISBnews)