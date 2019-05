Konferencja ACI w Krakowie to okazja do rozmów o wyzwaniach jakie stoją przed branżą lotniczą w Europie, takich jak brexit czy kwestie związane z ochroną środowiska, np. potrzeba zmniejszenia zużycia paliwa przez samoloty. „Dyskutujemy o perspektywie 20, 30 lat, o tym jak ma wyglądać branża. Ale i o tym, co nas czeka dzisiaj, za tydzień. Spotkanie tu, w Krakowie, przedstawicieli wszystkich lotnisk, które są zrzeszone w stowarzyszeniu portów regionalnych w Europie, jest podkreśleniem jak ważną rolę odgrywa dzisiaj to miasto na lotniczej mapie naszego kontynentu” – mówił prezes Włoszek.

Włoszek zwrócił uwagę, że dziś samolot stał się naturalnym narzędziem podróży, ludzie chcą szybko i bezproblemowo dolecieć do miejsca docelowego, bez stania w kolejkach czy opóźnień. Trzeba jednak dopełnić wszystkich procedur związanych z bezpieczeństwem. Stąd tworzone są nowe rozwiązania, o których dyskutowano w Krakowie.

„Myślę, że w ciągu ostatnich 20 lat stało się jasne, że regionalne, lokalne porty lotnicze nabrały ogromnego znaczenia i stały się instrumentem rozwoju lokalnej ekonomii. Dzisiaj, jeśli jesteś lokalną społecznością, miastem regionalnym, tym, co umieszcza cię na globalnej mapie jest twoje lotnisko. Więc jakąkolwiek masz ambicję rozwijania swojej ekonomii, chcesz przyciągać talenty i biznes, powinieneś dysponować odpowiednią liczbą połączeń, które twoje lotnisko może zaoferować” – powiedział Olivier Jankovec, dyrektor generalny ACI EUROPE. W tym świetle lotnisko w Balicach jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się lotnisk w Europie. Notuje stały wzrost pod względem liczby obsługiwanych pasażerów. W ciągu ostatnich 5 lat przepustowość portu zwiększyła się o 85 proc.

ACI reprezentuje ponad 500 portów lotniczych z 45 krajów Europy. Członkowie tego stowarzyszenia odpowiadają za ponad 90 proc. komercyjnego ruchu lotniczego na terenie naszego kontynentu. W 2018 roku było to 2,3 miliarda pasażerów i 25,7 miliona lotów. W sumie na tych lotniskach pracuje 12,3 miliona osób, a generują one 4,1 proc. europejskiego PKB. Przewiduje się, że do 2040 roku ruch lotniczy w Europie prawie ulegnie podwojeniu.

