FRANCJA

Skrajnie prawicowe Zgromadzenie Narodowe (RN) Marine Le Pen RN zdobyło 24 mandaty i wyprzedziło w wyborach do Parlamentu Europejskiego partię prezydenta Emmanuela Macrona LREM, której przypadną 23 miejsca - wynika z sondażu exit poll ośrodka Elabe.

RN uzyskało 24,2 proc. głosów, a LREM - 22,4 proc.

Na trzecim miejscu plasuje się ugrupowanie Europejska Ekologia - Zieloni(EELV), które zdobyło 13 proc. głosów.

NIEMCY

Według sondażu exit poll w głosowaniu do Parlamentu Europejskiego najsilniejszy w Niemczech wciąż jest blok partii chadeckich CDU/CSU. Traci on jednak znacząco w porównaniu z rokiem 2014.

Na CDU - partię kanclerz Angeli Merkel - i siostrzaną bawarską CSU głosowało 28 proc. wyborców. Jest to najgorszy wynik tego ugrupowania w wyborach ogólnokrajowych w historii. Rezultat jest niższy od tego sprzed pięciu lat o 7,3 pkt proc. Poparcie dla chadeckiego bloku przekłada się na 28 miejsc w europarlamencie. O 6 mniej niż w mijającej kadencji.

Szefowa CDU Annegret Kramp-Karrenbauer przyznała, że wynik wyborczy nie odpowiada ambicjom ugrupowania. Przyczynę słabego rezultatu dostrzega w "mało przekonującej pracy rządu federalnego". Zdaniem przewodniczącej CDU "brakuje tam dynamiki i przekonania, którego oczekują obywatele".

Największym zwycięzcą eurowyborów w Niemczech okazali się Zieloni. Według exit poll głosowało na nich 22 proc. obywateli, o 11,3 pkt. proc. więcej niż w roku 2014. Jeśli rezultaty się potwierdzą, ta partia podwoi liczbę swych mandatów w PE - do 22. "Jest to sygnał dla większej ochrony klimatu" - powiedziała czołowa kandydatka ugrupowania Ska Keller, komentując wynik. "Rozumiemy to jako zadanie, by wreszcie zadbać o działania w tej dziedzinie" - dodała.

Z kolei największą porażkę ponieśli socjaldemokraci, tracąc 11,8 pkt proc. Rezultat SPD - 15,5 proc. - daje tej partii 15 miejsc w Parlamencie Europejskim. "Wynik nie może pozostać bez konsekwencji" - skomentował krótko sekretarz generalny ugrupowania Lars Klingbeil. Szefowa SPD Andrea Nahles pogratulowała Zielonym, a zwracając się do członków swojej partii, powiedziała: "Głowa do góry."

Poniżej oczekiwań wypadła też narodowo-konserwatywna Alternatywa dla Niemiec (AfD), na którą głos oddało 10,5 proc. Niemców. Jest to wynik o 3,3 pkt proc. lepszy niż w poprzednich wyborach, ale sondaże dawały antyimigracyjnemu i antyislamskiemu ugrupowaniu od 12 do 14 proc. poparcia. AfD będzie miała w PE 10 posłów. Przewodniczący partii Alexander Gauland mimo to jest zadowolony. "Cieszy nas dwucyfrowy wynik" - powiedział. Dodał też, że udało się go osiągnąć mimo zmasowanego ataku na AfD ze strony pozostałych ugrupowań i próbę wiązania jego partii ze skandalem w Austrii.

Pozostałe dwie partie reprezentowane w Bundestagu: liberalna FDP i postkomunistyczna Lewica zdobyły po 5,5 proc., co przekłada się na 5 mandatów w każdym przypadku.

W związku z tym, że w RFN w wyborach europejskich nie obowiązuje próg wyborczy, mandaty zdobyły też drobne partie: Wolni Wyborcy (Freie Waehler) - 2, satyryczna Die Partei - 2, Partia Ochrony Zwierząt (Tierschutzpartei) - 2, Ekologiczna Partia Demokratyczna (OeDP) - 1, Niemiecka Partia Rodzin (Familienpartei) - 1, Volt - 1, Piraci - 1.

Frekwencja wyborcza wyniosła 59 proc. i była wyższa o 10,9 pkt. proc. niż w poprzednich eurowyborach.

HISZPANIA

W Hiszpanii wybory do PE wygrywa - według sondażu firmy GAD3 dla gazety "ABC" - Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza (PSOE), uzyskując 18 mandatów (dotychczas miała 14).

Po raz pierwszy swych przedstawicieli wprowadzi do PE prawicowa partia Vox, dla której sondaż przewiduje od 4 do 5 mandatów.

Liberalna partia Ciudadanos (Obywatele) może zdobyć 8 mandatów (dotychczas miała dwa). Natomiast konserwatywna Partia Ludowa (PP), która w wyborach do PE w 2014 r. zdobyła 16 mandatów, tym razem będzie ich miała 11-12.

Sondaż wskazuje też, że miejsca w PE zapewnili sobie katalońscy separatyści - były premier autonomicznego rządu Carles Puigdemont i jego zastępca Oriol Junqueras.

GRECJA

W Grecji w wyborach do Parlamentu Europejskiego główna partia opozycyjna Nowa Demokracja (ND) uzyska, według sondaży exit poll, od 32 do 36 proc. głosów i wyprzedzi rządzącą lewicową Syrizę, którą popiera od 25 do 29 proc. wyborców.

Na trzecim miejscu plasuje się socjalistyczny Ruch na rzecz Zmiany (Kinal), który otrzyma od 7 do 9 proc. głosów.

Neonazistowski Złoty Świt i Komunistyczna Partia Grecji (KKE) otrzymają od 5 do 7 proc. głosów.

BUŁGARIA

Pierwsze sondaże exit polls, które ukazały się w Bułgarii wbrew zakazowi komisji wyborczej w niedzielę po południu, potwierdzają prognozy publikowane w połowie tygodnia: w wyborach do PE przy niskiej frekwencji prowadzi centroprawicowa partia GERB premiera Bojko Borisowa.

Według dwóch sondaży GERB otrzymał ok. 30 proc., na drugim miejscu jest lewicowa koalicja BSP na rzecz Bułgarii z ok. 25 proc. Turecki Ruch na rzecz Praw i Swobód otrzymał 11-13 proc. Z pewnością do Parlamentu Europejskiego z ok. 7-8 proc. wejdzie nacjonalistyczna partia WMRO wicepremiera Krasimira Karakaczanowa. Na granicy progu wyborczego jest koalicja Demokratyczna Bułgaria, w której skład wchodzi tzw. stara centroprawica – spadkobierczyni pierwszych partii centroprawicowych, powstałych tuż po transformacji politycznej w 1989 r.

Za publikowanie tych wyników komisja wyborcza ukarała grzywnami agencje sondażowe i media.

Frekwencja wyborcza była zgodnie z przewidywaniami niska – trzy godziny przed zakończeniem głosowania wyniosła 24,7 proc.

AUSTRIA

Austriacka Partia Ludowa (OeVP) kanclerza Sebastiana Kurza wyraźnie prowadzi w wyborach do PE przed opozycyjną Socjaldemokratyczną Partią Austrii (SPOe); Austriacka Partia Wolności (FPOe) jest na trzecim miejscu - informuje APA, podając prognozę na podstawie sondaży.

Według tej prognozy swoich przedstawicieli wprowadzą do PE także Zieloni i NEOS (Nowa Austria i Forum Liberalne). W PE nie będzie natomiast europosła ugrupowania TERAZ - Lista Pilza.

Prognoza przewiduje 34,5 proc. głosów dla OeVP, 23,5 proc. dla SPOe, 17,5 dla FPOe, 13,5 dla Zielonych i 8 proc. dla NEOS. Jeśli potwierdzą się te wyniki, OeVP zdobędzie 7 mandatów w PE - o dwa więcej niż ma ich obecnie. SPOe pozostanie przy 5 mandatach, a FPOe będzie miała 3 - o 1 mniej niż dotychczas. Zieloni stracą 1 mandat (dotychczas mieli 3), a NEOS pozostanie przy 1.

Frekwencja wyborcza przekroczyła 50 proc.

Agencja APA podkreśla, że partii kanclerza Kurza nie zaszkodził rozpad koalicji z nacjonalistyczno-konserwatywną FPOe i groźba wniosku o wotum nieufności.

Wybory do PE odbywały się w Austrii w atmosferze kryzysu politycznego, którego powodem stało się opublikowane przez niemieckie media pod koniec zeszłego tygodnia nagranie zarejestrowane na Ibizie przed wyborami parlamentarnymi w 2017 roku. Ówczesny szef FPOe i wicekanclerz Heinz-Christian Strache obiecuje na nim rzekomej bratanicy rosyjskiego oligarchy, że jeśli odkupi austriacki dziennik "Kronen Zeitung" i kampanią na jego łamach zapewni FPOe pierwsze miejsce w wyborach, uzyska możliwość dalszych inwestycji kapitałowych w Austrii.

Po ujawnieniu skandalu "Ibizgate" kanclerz ogłosił koniec dotychczasowej koalicji FPOe. Prezydent Austrii Alexander Van der Bellen zaprzysiągł nowych ministrów w przejściowym rządzie. Ma on sprawować władzę do oczekiwanych na jesieni przedterminowych wyborów parlamentarnych.

Nad przyszłością przejściowego rządu i samego kanclerza unosi się znak zapytania w postaci głosowania nad wotum nieufności wobec Kurza. Wniosek w sprawie głosowania zamierza złożyć w poniedziałek niewielka opozycyjna partia TERAZ - Lista Pilza, która zarzuca Kurzowi, że kieruje nim obecnie tylko chęć rozbudowywania własnych wpływów. (PAP)

CHORWACJA

Rządząca w Chorwacka Wspólnota Demokratyczna (HDZ) poniosła w niedzielę w wyborach do PE straty, ale uzyskała najlepszy rezultat - 23,43 proc. - wynika z opublikowanych przez chorwacką telewizję sondaży exit poll.

Jeśli potwierdzi się ten wynik, HDZ będzie miała w PE cztery mandaty, a opozycyjna Socjaldemokratyczna Partia Chorwacji z 18,4 proc. głosów - trzy mandaty.

Według sondaży jeden mandat przypadnie eurosceptycznemu, populistycznemu ugrupowaniu Żywy Mur (6,5 proc. głosów).

Miejsce w europarlamencie niespodziewanie zapewnił sobie kandydat niezależny Mislav Kolakuszić, zdobywając 8,2 proc. głosów. Na jeden mandat może też liczyć według sondaży eurosceptyczne ugrupowanie Suwereniści (6,4 proc.) i lewicowo-liberalna Koalicja Amsterdamska (5,6 proc.).

W poprzednich wyborach do europarlamentu HDZ zdobyła 41,4 proc. głosów, co przełożyło się na sześć z przypadających Chorwacji 11 mandatów. Na drugim miejscu byli socjaldemokraci (4 mandaty), a jeden mandat przypadł partii ekologów ORaH.

