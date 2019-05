Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - Zarząd Master Pharm zarekomendował przeznaczenie całości jednostkowego zysku netto za 2018 r. na kapitał zapasowy, podała spółka.



"Zarząd proponuje akumulację gotówki w związku z analizowanymi potrzebami kapitałowymi spółki w obszarze potencjalnych inwestycji w nowe moce produkcyjne, co do których decyzje nie zostały jeszcze podjęte" - czytamy w komunikacie



W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 10,58 mln zł wobec 5,98 mln zł zysku rok wcześniej.



Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 74,64 mln zł w 2018 r.



(ISBnews)