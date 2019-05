"Jako pierwsza spółka energetyczna w Polsce wdrożyliśmy w ubiegłym roku system wirtualnego agenta, który wspiera proces przyjmowania i rejestracji zgłoszeń awarii sieci energetycznej" - poinformował, cytowany w środowym komunikacie prasowym, wiceprezes Tauronu ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Jarosław Broda.

Wirtualny agent to awatar - system teleinformatyczny, wykorzystujący technologie oparte na mechanizmach sztucznej inteligencji. Można się z nim porozumiewać za pomocą mowy. Głównym zadaniem wirtualnego agenta w Tauronie jest zarejestrowanie zgłoszenia, zapisanie adresu wystąpienia awarii i opisu zdarzenia.

Od połowy 2018 r., oprócz tradycyjnych konsultantów, zgłoszenia na linii alarmowej 991 przyjmuje 500 wirtualnych agentów. Pozwala to na jednoczesne przyjmowanie i rejestrowanie kilkuset zgłoszeń telefonicznych.

Podczas dialogu z osobą zgłaszającą awarię system analizuje wypowiadane frazy, określając ich znaczenie i automatycznie uzupełniając odpowiednią zakładkę w systemie rejestracji zgłoszeń. Wirtualny agent może również informować klientów o awariach i obszarze ich oddziaływania, trwających pracach czy statusie obsługiwanych spraw.

Na początku marca tego roku, gdy z powodu silnego wiatru w wielu miejscach zostały uszkodzone linie energetyczne, wirtualni agenci przyjęli ponad 13,5 tys. zgłoszeń, podczas gdy konsultanci zarejestrowali w tym czasie blisko 5,2 tys. zgłoszeń awarii. Łącznie w ciągu siedmiu miesięcy działania systemu wirtualni agenci zarejestrowali ponad 86 tys. zgłoszeń awarii sieci energetycznej i uszkodzeń oświetlenia ulicznego.

"Oprócz wirtualnego agenta, chcemy także wprowadzać inne narzędzia w zakresie obsługi klienta, oparte na sztucznej inteligencji. Przede wszystkim chodzi o system CRM automatyzujący i wspomagający procesy w zakresie sprzedaży, marketingu czy obsługi klienta" – zapowiedział wiceprezes Broda.

Spółka Tauron Dystrybucja pracuje także nad prototypem systemu pomocnego w zarządzaniu transformatorami. Chodzi o to, by skutecznie diagnozować te urządzenia w okresie ich użytkowania. Dzięki danym z pomiarów, system wytypuje transformatory kwalifikujące się do remontów jeszcze przed wystąpieniem usterki. "Pozwoli to lepiej planować remonty, obniżyć ilości likwidowanych urządzeń, ograniczyć koszty napraw i usuwania awarii" - podał w środę Tauron.

Ponadto Grupa szuka możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji do automatycznego wykrywania usterek w napowietrznych liniach energetycznych, na podstawie informacji i obrazu otrzymanych podczas oblotów linii. Przeprowadzono już pierwsze testy - wyniki były obiecujące, jednak technologia wymaga dalszych badań i rozwoju.

Inny tworzony system, wykorzystujący sztuczną inteligencję, ma lokalizować odbiorniki zaburzające parametry energii elektrycznej oraz oceniać ich indywidualną emisję. Chodzi o ocenę wpływu takich odbiorników na jakość przesyłanego prądu. Trwają również prace nad platformą zarządzania danymi z infrastruktury pomiarowej - efektem ma być lepsze monitorowanie sieci dystrybucyjnej, by móc podejmować szybkie i trafne decyzje dotyczące infrastruktury elektroenergetycznej.

Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, poprawiających działanie spółki w różnych obszarach, jest jednym z priorytetów grupy Tauron, zawartych w jej strategii. Dotyczy to również rozwoju odnawialnych źródeł energii, na które w najbliższej dekadzie zamierza postawić Grupa.

Np. aby zachęcić użytkowników do korzystania z fotowoltaiki, Tauron chce stworzyć aplikację, która po wpisaniu danych teleadresowych nieruchomości wyliczy - na podstawie danych meteorologicznych, systemu informacji geograficznej i zdjęć satelitarnych - ile można zyskać na zamontowaniu tam instalacji fotowoltaicznej.

"Chcemy, by nasi klienci mogli w przystępny sposób określić kluczowe parametry techniczne i kosztowe związane z instalacją paneli fotowoltaicznych. Temu celowi służy nasze zaangażowanie w program GovTech, który daje szansę na udział w tworzeniu tego rozwiązania także polskim innowacyjnym firmom" - poinformował wiceprezes Broda.

GovTech Polska to rządowy program, będący alternatywą dla klasycznych przetargów przy pozyskiwaniu nowoczesnych rozwiązań dla sektora publicznego i firm. Przy jego realizacji współpracuje Urząd Zamówień Publicznych. Dzięki GovTech startupy mają szansę wdrożyć swoje rozwiązania i technologie w dużych firmach i administracji. W ramach programu Tauron zamawia stworzenie aplikacji, która po wpisaniu danych teleadresowych nieruchomości pokaże informację o optymalnych parametrach zainstalowania tam paneli fotowoltaicznych.

