Zakończenie wojny w Ukrainie: 28-punktowy plan

Negocjacje amerykańsko-rosyjskie i 28-punktowy plan mają być efektem m.in. skutecznych działań dyplomacji USA w sprawie zakończenia wojny w Strefie Gazy. Anonimowy rosyjski urzędnik, na którego powołał się Axios, ocenił te inicjatywę pozytywnie. Nie ma, jak dotąd, informacji o tym, jaki jest stosunek Ukrainy i krajów europejskich do tej koncepcji.

Plan ma obejmować cztery główne zagadnienia: pokój na Ukrainie, gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa, bezpieczeństwo w Europie i przyszłe relacje USA z Rosją i Ukrainą. Nie wiadomo, w jaki sposób miałyby być rozwiązane sporne kwestie terytorialne, dotyczące wschodu i południa Ukrainy.

Wizyta Zełenskiego w Turcji

Kwestia zakończenia wojny z Rosją będzie jednym z tematów, które mają zostać omówione podczas planowanej na środę wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Turcji. Według zapowiedzi powinno tam dojść do spotkania ukraińskiego przywódcy ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA, Steve'm Witkoffem.

W środę w godzinach porannych agencja Reutera przekazała też - za portalem Politico - doniesienia o wizycie dwóch wysokich rangą urzędników Pentagonu w Kijowie. Przedstawiciele USA mają się tam spotkać z władzami Ukrainy, a także m.in. dowódcami ukraińskiej armii i parlamentarzystami.