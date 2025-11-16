Nowy kierunek dostaw gazu dla Ukrainy

- Już na dziś przygotowaliśmy porozumienie z Grecją dotyczące dostaw gazu dla Ukrainy. Będzie to jeszcze jeden kierunek dostaw, aby maksymalnie zabezpieczyć możliwości importu gazu dla Ukrainy w okresie zimowym – poinformował w niedzielę rano Zełenski na Telegramie. Dodał, że jest już zapewnione finansowanie dostaw gazu o wartości blisko 2 mld euro, które zapewni rekompensatę strat wynikających z rosyjskich ostrzałów.

Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Grecji

W niedzielę Wołodymyr Zełenski będzie przebywał z wizytą w stolicy Grecji, Atenach, gdzie spotka się m.in. z prezydentem Grecji Konstandinosem Tasulasem.

W poniedziałek ukraiński prezydent uda się do Francji, gdzie ma dojść do podpisania porozumienia dotyczącego obronności. – To będzie znaczne wzmocnienie naszego lotnictwa, ochrony naszego nieba i innych zdolności obronnych – powiedział Zełenski.

We wtorek jest oczekiwana wizyta Zełenskiego w Hiszpanii.