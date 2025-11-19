Odpady komunalne i ich selektywne zbieranie. Uregulowania prawne

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych oraz pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter i skład są podobne do odpadów z gospodarstw domowych. Zalicza się do nich: papier i tekturę, szkło, metale, tworzywa sztuczne, bioodpady, drewno, tekstylia, opakowania, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory oraz odpady wielkogabarytowe, w tym materace i meble. Odpadami komunalnymi nie są natomiast odpady powstałe z: produkcji, rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, zbiorników bezodpływowych, sieci kanalizacyjnej oraz z oczyszczalni ścieków, pojazdów wycofanych z eksploatacji, odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Zorganizowanie i zapewnienie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców należy do zadań własnych gminy. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622) nakłada na gminy obowiązek selektywnego zbierania (segregacji) odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady, a także tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w których poza powyższymi, będą przyjmowane również: odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, a także odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych.

Właściciele nieruchomości realizując obowiązek selektywnego zbierania odpadów powstałych na terenie swojej nieruchomości wynikający z rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. 2021 poz. 906) oraz regulaminów utrzymania czystości i porządku w danej gminie, mają do dyspozycji pojemniki bądź worki w kolorach:

  • niebieskim – do którego zbierany jest papier, czyli np.: pocięte kartony, tektura, katalogi, ulotki, czasopisma, papier szkolny, biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, papierowe torby, papierowe wytłoczki po jajkach;
  • żółtym – do którego zbierane są metale i tworzywa sztuczne, czyli np. butelki PET, kartony po sokach i mleku, opakowania po środkach czystości i kosmetykach, przezroczysta folia, puszki, kapsle i metalowe zakrętki;
  • zielonym – do którego zbierane jest szkło, czyli np.: szklane butelki po napojach i żywności, szklane słoiki, szklane butelki po kosmetykach;
  • brązowym – do którego zbierane są bioodpady, czyli np. kuchenne resztki roślinne, obierki, skórki od warzyw i owoców, resztki pochodzenia roślinnego (np. fusy po kawie i herbacie), trawę, liście, drobne gałęzie;
  • czarnym – do którego zbierane są odpady zmieszane, czyli np. zwierzęce odpady kuchenne, resztki mięsa, kości, skóry, skorupki od jajek, pieluchy jednorazowe, zanieczyszczony papier, ceramikę, odchody zwierzęce, zimny popiół.

Białe pojemniki i worki na odpady. Przeznaczone są na selektywną zbiórkę szkła w specjalnym systemie

W niektórych gminach system selekcjonowania odpadów funkcjonuje nieco inaczej. Nie każdy rodzaj szkła wrzucany jest do zielonych pojemników, ponieważ obowiązuje podział na szkło bezbarwne i szkło kolorowe. W takim systemie zielone pojemniki przeznaczone są wyłącznie na szkło kolorowe, natomiast szkło bezbarwne należy umieszczać w pojemnikach lub workach w kolorze białym. System oddzielnej zbiórki szkła z podziałem na frakcję bezbarwną i kolorową stosuje się także w gospodarstwach domowych oraz budynkach wielorodzinnych, w których selektywna segregacja odpadów jest obowiązkowa, a mieszkańcy muszą przestrzegać zasad określonych w regulaminach przyjętych przez właściwe gminy.

Jedną z gmin, która stosuje taki system jest gmina Gizałki. Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku z 29 października 2025 r., selektywna zbiórka odpadów komunalnych obejmuje papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło bezbarwne, szkło kolorowe, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady kuchenne i zielone oraz popiół z palenisk domowych. Szkło bezbarwne gromadzi się w białych pojemnikach lub workach, natomiast szkło kolorowe trafia do zielonych pojemników.

Nowy kolor pojemników na śmieci (czerwony) na cmentarzach. Co do nich wrzucać?
Nowy kolor pojemników na śmieci (czerwony) na cmentarzach. Co do nich wrzucać?

Zobacz również

Dlaczego niektóre gminy decydują się na system selektywnego zbierania szkła z wykorzystaniem białych pojemników na odpady?

Niektóre gminy wprowadzają system selektywnego zbierania szkła z wykorzystaniem białych pojemników, ponieważ szkło bezbarwne ma większe możliwości recyklingowe niż szkło kolorowe. Z bezbarwnego szkła można wytwarzać zarówno produkty przezroczyste, jak i kolorowe, podczas gdy szkło barwne nie nadaje się do produkcji przezroczystych opakowań. Ponadto szkło bezbarwne może być przetwarzane wielokrotnie bez utraty jakości, co pozwala oszczędzać zasoby naturalne i ograniczać emisję dwutlenku węgla, wspierając tym samym ochronę środowiska. Wybór takiego systemu segregacji zależy również od możliwości technologicznych lokalnych zakładów przetwarzania odpadów – niektóre dysponują liniami umożliwiającymi automatyczne rozdzielanie szkła bezbarwnego od kolorowego, inne nie, dlatego gminy dostosowują swoje rozwiązania do dostępnej infrastruktury.

Czego nie wolno wrzucać do białych pojemników i worków na szkło?

Do pojemników na szkło przezroczyste nie wolno wrzucać przedmiotów, które mogą zakłócić proces recyklingu lub stanowią zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Należy unikać wrzucania m.in.:

  • szkła kolorowego – w systemie oddzielnej zbiórki szkła z podziałem na frakcję bezbarwną i kolorową szkło kolorowe wrzucane jest do pojemników w kolorze zielonym;
  • ceramiki, porcelany i fajansu – talerzy, kubków, doniczek, które mają inną temperaturę topnienia niż szkło;
  • luster i szyb okiennych – zawierają dodatkowe powłoki i metale utrudniające przetwarzanie;
  • żarówek, świetlówek i lamp halogenowych – emitują szkodliwe substancje i wymagają specjalnego przetwarzania;
  • szklanych naczyń żaroodpornych i laboratoryjnych – różnią się składem chemicznym od typowego szkła opakowaniowego;
  • odpadów niebezpiecznych – np. pojemniki po farbach, chemikaliach czy rozpuszczalnikach, które mogą skażać inne odpady i środowisko.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21)
  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622)
  • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. 2021 poz. 906)
  • Uchwała nr XIX/101/2025 Rady Gminy Gizałki z dnia 29 października 2025 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki