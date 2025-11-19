Odpady komunalne i ich selektywne zbieranie. Uregulowania prawne

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych oraz pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter i skład są podobne do odpadów z gospodarstw domowych. Zalicza się do nich: papier i tekturę, szkło, metale, tworzywa sztuczne, bioodpady, drewno, tekstylia, opakowania, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory oraz odpady wielkogabarytowe, w tym materace i meble. Odpadami komunalnymi nie są natomiast odpady powstałe z: produkcji, rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, zbiorników bezodpływowych, sieci kanalizacyjnej oraz z oczyszczalni ścieków, pojazdów wycofanych z eksploatacji, odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Zorganizowanie i zapewnienie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców należy do zadań własnych gminy. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622) nakłada na gminy obowiązek selektywnego zbierania (segregacji) odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady, a także tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w których poza powyższymi, będą przyjmowane również: odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, a także odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych.

Właściciele nieruchomości realizując obowiązek selektywnego zbierania odpadów powstałych na terenie swojej nieruchomości wynikający z rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. 2021 poz. 906) oraz regulaminów utrzymania czystości i porządku w danej gminie, mają do dyspozycji pojemniki bądź worki w kolorach:

niebieskim – do którego zbierany jest papier, czyli np.: pocięte kartony, tektura, katalogi, ulotki, czasopisma, papier szkolny, biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, papierowe torby, papierowe wytłoczki po jajkach;

– do którego zbierany jest papier, czyli np.: pocięte kartony, tektura, katalogi, ulotki, czasopisma, papier szkolny, biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, papierowe torby, papierowe wytłoczki po jajkach; żółtym – do którego zbierane są metale i tworzywa sztuczne, czyli np. butelki PET, kartony po sokach i mleku, opakowania po środkach czystości i kosmetykach, przezroczysta folia, puszki, kapsle i metalowe zakrętki;

– do którego zbierane są metale i tworzywa sztuczne, czyli np. butelki PET, kartony po sokach i mleku, opakowania po środkach czystości i kosmetykach, przezroczysta folia, puszki, kapsle i metalowe zakrętki; zielonym – do którego zbierane jest szkło, czyli np.: szklane butelki po napojach i żywności, szklane słoiki, szklane butelki po kosmetykach;

– do którego zbierane jest szkło, czyli np.: szklane butelki po napojach i żywności, szklane słoiki, szklane butelki po kosmetykach; brązowym – do którego zbierane są bioodpady, czyli np. kuchenne resztki roślinne, obierki, skórki od warzyw i owoców, resztki pochodzenia roślinnego (np. fusy po kawie i herbacie), trawę, liście, drobne gałęzie;

– do którego zbierane są bioodpady, czyli np. kuchenne resztki roślinne, obierki, skórki od warzyw i owoców, resztki pochodzenia roślinnego (np. fusy po kawie i herbacie), trawę, liście, drobne gałęzie; czarnym – do którego zbierane są odpady zmieszane, czyli np. zwierzęce odpady kuchenne, resztki mięsa, kości, skóry, skorupki od jajek, pieluchy jednorazowe, zanieczyszczony papier, ceramikę, odchody zwierzęce, zimny popiół.

Białe pojemniki i worki na odpady. Przeznaczone są na selektywną zbiórkę szkła w specjalnym systemie

W niektórych gminach system selekcjonowania odpadów funkcjonuje nieco inaczej. Nie każdy rodzaj szkła wrzucany jest do zielonych pojemników, ponieważ obowiązuje podział na szkło bezbarwne i szkło kolorowe. W takim systemie zielone pojemniki przeznaczone są wyłącznie na szkło kolorowe, natomiast szkło bezbarwne należy umieszczać w pojemnikach lub workach w kolorze białym. System oddzielnej zbiórki szkła z podziałem na frakcję bezbarwną i kolorową stosuje się także w gospodarstwach domowych oraz budynkach wielorodzinnych, w których selektywna segregacja odpadów jest obowiązkowa, a mieszkańcy muszą przestrzegać zasad określonych w regulaminach przyjętych przez właściwe gminy.

Jedną z gmin, która stosuje taki system jest gmina Gizałki. Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku z 29 października 2025 r., selektywna zbiórka odpadów komunalnych obejmuje papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło bezbarwne, szkło kolorowe, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady kuchenne i zielone oraz popiół z palenisk domowych. Szkło bezbarwne gromadzi się w białych pojemnikach lub workach, natomiast szkło kolorowe trafia do zielonych pojemników.

Dlaczego niektóre gminy decydują się na system selektywnego zbierania szkła z wykorzystaniem białych pojemników na odpady?

Niektóre gminy wprowadzają system selektywnego zbierania szkła z wykorzystaniem białych pojemników, ponieważ szkło bezbarwne ma większe możliwości recyklingowe niż szkło kolorowe. Z bezbarwnego szkła można wytwarzać zarówno produkty przezroczyste, jak i kolorowe, podczas gdy szkło barwne nie nadaje się do produkcji przezroczystych opakowań. Ponadto szkło bezbarwne może być przetwarzane wielokrotnie bez utraty jakości, co pozwala oszczędzać zasoby naturalne i ograniczać emisję dwutlenku węgla, wspierając tym samym ochronę środowiska. Wybór takiego systemu segregacji zależy również od możliwości technologicznych lokalnych zakładów przetwarzania odpadów – niektóre dysponują liniami umożliwiającymi automatyczne rozdzielanie szkła bezbarwnego od kolorowego, inne nie, dlatego gminy dostosowują swoje rozwiązania do dostępnej infrastruktury.

Czego nie wolno wrzucać do białych pojemników i worków na szkło?

Do pojemników na szkło przezroczyste nie wolno wrzucać przedmiotów, które mogą zakłócić proces recyklingu lub stanowią zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Należy unikać wrzucania m.in.:

szkła kolorowego – w systemie oddzielnej zbiórki szkła z podziałem na frakcję bezbarwną i kolorową szkło kolorowe wrzucane jest do pojemników w kolorze zielonym;

– w systemie oddzielnej zbiórki szkła z podziałem na frakcję bezbarwną i kolorową szkło kolorowe wrzucane jest do pojemników w kolorze zielonym; ceramiki, porcelany i fajansu – talerzy, kubków, doniczek, które mają inną temperaturę topnienia niż szkło;

– talerzy, kubków, doniczek, które mają inną temperaturę topnienia niż szkło; luster i szyb okiennych – zawierają dodatkowe powłoki i metale utrudniające przetwarzanie;

– zawierają dodatkowe powłoki i metale utrudniające przetwarzanie; żarówek, świetlówek i lamp halogenowych – emitują szkodliwe substancje i wymagają specjalnego przetwarzania;

– emitują szkodliwe substancje i wymagają specjalnego przetwarzania; szklanych naczyń żaroodpornych i laboratoryjnych – różnią się składem chemicznym od typowego szkła opakowaniowego;

– różnią się składem chemicznym od typowego szkła opakowaniowego; odpadów niebezpiecznych – np. pojemniki po farbach, chemikaliach czy rozpuszczalnikach, które mogą skażać inne odpady i środowisko.

