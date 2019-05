Energa miała 186 mln zł zysku netto, 554 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.



Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Energa odnotowała 186 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 275 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 291 mln zł wobec 388 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 554 mln zł wobec 626 mln zł rok wcześniej.

"W dalszym ciągu motorem napędowym wyniki Grupy Energa pozostaje linia biznesowa Dystrybucja. Wypracowana przez nią EBITDA na poziomie 548 mln stanowi 99% całości EBITDA grupy. Wzrost wyniku w relacji do pierwszego kwartału odnotowała linia biznesowa Wytwarzanie, której EBITDA wyniosła 118 mln zł dzięki wysokim cenom rynkowym energii elektrycznej oraz rekordowej produkcji energii z wiatru. Natomiast linia biznesowa Sprzedaż odnotowała EBITDA na poziomie - 95 mln zł" - czytamy w komunikacie

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 971 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 2 642 mln zł rok wcześniej.

"Dla naszej grupy pierwszy kwartał 2019 roku okazał się bardzo pomyślny względem planowej realizacji zadań w obszarze dystrybucji i wytwarzania. Sprawdza się nasza konsekwencja biznesowa i aktywność inwestycyjna, szczególnie w obszarze odnawialnych źródeł energii. Dzięki stale rozszerzanej bazie OZE wykorzystaliśmy dogodne warunki pogodowe w pierwszych trzech miesiącach roku, uzyskując wolumen energii wytworzonej z wiatru aż o blisko 50% wyższy rok do roku. Na inwestycje w pierwszych trzech miesiącach tego roku wydaliśmy prawie 370 mln zł" - skomentował wiceprezes Energi ds. finansowych Jacek Kościelniak, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 32 mln zł wobec 50 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

