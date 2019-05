Amica: Robocze założenia do korekty strategii to cel 4 mld zł przychodów w 2023



Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Wstępne założenia do planowanej korekty strategii Amiki obejmują cel ok. 4 mld zł przychodów i 334 mln zł EBITDA w 2023 r., poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Michał Rakowski.

"Pracujemy nad aktualizacją strategii. Planujemy na jesieni tę strategię zaprezentować" - powiedział Rakowski podczas konferencji prasowej, podtrzymując zapowiedzi z początku kwietnia.

Z jego słów wynika, że uwzględni ona dwa parametry: przychody i EBITDA.

"Będzie zakładać ok. 4 mld zł przychodów - tak wstępnie przekazał prezes. Oficjalnie będziemy mówić jesienią" - powiedział CFO Amiki.

Dodał, że poziom EBITDA na koniec 2023 r. to 334 mln zł.

"To są liczby, które 'wychodzą' roboczo" - zastrzegł.

Wyjaśnił, że korekta wynika przede wszystkim ze zmian w otoczeniu rynkowym, zwłaszcza "słabszego performowania" rynków wschodnich.

Strategia HIT 2023 pierwotnie zakładała osiągnięcie ok. 5 mld zł przychodów ze sprzedaży i wygenerowanie 9% marży EBITDA w 2023 r.

W 2018 r. spółka miała 2,93 mld zł skonsolidowanych przychodów i 7% marży EBITDA.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)