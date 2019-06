Ursus chciałby wrócić do Tanzanii w II połowie 2019 roku



Warszawa, 04.06.2019 (ISBnews) - Ursus w restrukturyzacji ma nadzieję na powrót do wstrzymanego projektu tanzańskiego w II połowie 2019 roku, poinformował ISBnews prezes spółki Tomasz Zadroga.

"Projekt tanzański o wartości 100 mln USD jest gotowy mniej więcej w połowie. Jego realizacja została wstrzymana z powodu braku środków, ale chcemy go dokończyć i wejść szerzej do Afryki. Do Tanzanii chcielibyśmy wrócić w II połowie tego roku" - powiedział Zadroga w rozmowie z ISBnews.

Według niego, dla umowy z Zambią spółka chciałaby z kolei poszukać finansowania czysto komercyjnego.

"Pierwotny kontrakt z Zambią miał mieć wartość 100 mln USD. W perspektywie kilku lat ta kwota jest jak najbardziej do zrealizowania" - ocenił Zadroga.

"Prowadzimy także rozmowy w innych afrykańskich krajach. Afryka gwarantuje nam skok do przodu, bo daje potencjał na duże wolumeny, których nie jest w stanie zapewnić rynek polski. Mówimy o kilku tysiącach ciągników w ramach każdego kontaktu, czyli tylu, ile w Polsce sprzedajemy w całym roku. Ponadto w Afryce posiadamy dobrą markę, cieszymy się renomą i zaufaniem kontrahentów" - dodał.

Ursus ma nadzieję, że zawarcie układu z wierzycielami pozwoli spółce otworzyć nowe linie kredytowe dedykowane wyłączenia dla projektów afrykańskich.

Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 214,63 mln zł w 2018 r.

Piotr Apanowicz



(ISBnews)