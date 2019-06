PKN Orlen podpisał deklarację o współpracy z PFRON



Warszawa, 05.06.2019 (ISBnews) - PKN Orlen został nowym partnerem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), podała spółka. W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisano deklarację o współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych.

Deklarację dotyczącą współpracy podpisali członek zarządu PKN Orlen ds. finansowych Wiesław Protasewicz oraz prezes PFRON Marlena Maląg. Dzięki zawartemu porozumieniu o współpracy pomiędzy instytucjami, osoby z niepełnosprawnościami będą miały szansę na znalezienie zatrudnienia w grupie kapitałowej PKN Orlen, poinformowano.

"Biznes musi iść w parze z funkcjami społecznymi, dawać przykład. Dlatego staramy się likwidować bariery w każdym aspekcie naszej działalności. Jako największy operator blisko 1800 stacji paliw w Polsce dbamy o to, by nasze obiekty były dostępne dla wszystkich klientów. Nie dotyczy to wyłącznie infrastruktury. Wdrażamy i testujemy nowoczesne rozwiązania, ważne z punktu widzenia dostępności usług, jak możliwość płatności bezpośrednio przy dystrybutorze. Zasadę dostępności i braku barier stosujemy również w naszym najbliższym otoczeniu. Dlatego zamierzamy sukcesywnie zwiększać zatrudnienie osób niepełnosprawnych w strukturach Grupy Orlen. Dzisiejsza deklaracja jest jednym z kroków, które nas zbliżają do tego celu" - powiedział Protasewicz, cytowany w komunikacie.

"Naszą wspólną powinnością jest podejmować wszelkie możliwe starania, aby osoby niepełnosprawne mogły w pełni korzystać z przysługujących im praw, w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, żeby czuły się potrzebne i aby świat wokół nich był przyjazny i rozumiejący ich potrzeby i ich funkcjonowanie. Mamy dziś w Polsce historycznie najniższy poziom bezrobocia. Jest to ogromna szansa także na zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych. Z satysfakcją i dumą witamy PKN Orlen w gronie przedsiębiorstw szczególnie przyjaznych osobom niepełnosprawnym i ich zatrudnieniu" - dodał pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz, również cytowany w komunikacie.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)