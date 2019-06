T-Bull ustalił premierę gry 'Top Speed 2' na 11 VI



Warszawa, 06.06.2019 (ISBnews) - T-Bull ustalił datę premiery gry "Top Speed 2" na 11 czerwca 2019 roku, podała spółka. Będzie to dzień premiery w sklepie Google Play (system Android).

"Top Speed 2 jest grą z gatunku wyścigów samochodowych. To kontynuacja uznanego tytułu Top Speed, który w ciągu niecałych 4 lat został pobrany ponad 40 milionów razy. Druga odsłona jest o wiele bardziej atrakcyjna, rozwinięta i przede wszystkim zaawansowana technologicznie. Posiada ona rozbudowany tryb multiplayer umożliwiający prowadzenie rozgrywek wraz z innymi graczami z całego świata" - czytamy w komunikacie.

W początkowym okresie Top Speed 2 będzie dostępny dla posiadaczy urządzeń mobilnych cechujących się dużą wydajnością. Następnie gra będzie dostosowywana do szerszego spektrum rynku, podano również.

21 grudnia 2018 r. T-Bull podjął decyzję o rozszerzeniu pierwotnie planowanych funkcjonalności oraz wdrożeniu dodatkowych rozwiązań w grze "Top Speed 2", w związku z czym premiera gry została przesunięta na I poł. 2019 roku.

T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). W sierpniu 2018 r. spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW. Przychody ze sprzedaży wyniosły 7,38 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)