Blok energetyczny nr 1 o mocy 370 MWe w Elektrowni Bełchatów zakończył pracę po 38 latach działania, podała PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK). Od momentu przyłączenia go do sieci 29 grudnia 1981 r. przepracował ponad 240 tys. roboczogodzin i wyprodukował ponad 78 773 000 MWh energii elektrycznej, która trafiała do około 800 tysięcy gospodarstw domowych.