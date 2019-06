Jak podał Cieszyński podczas poprzedzającego wydarzenie briefingu, podobne spotkania zostaną zorganizowane w każdym z 16 województw.

"Rozmawiamy z lekarzami i organizatorami ochrony zdrowia, aby wdrożenie e-recepty, które nastąpi już 1 stycznia 2020 r., przebiegło maksymalnie płynnie. Dla Łódzkiego e-recepty nie są niczym nowym, bo pilotaż systemu rozpoczął się w Skierniewicach. Obecnie mamy już kolejne podmioty wystawiające e-recepty. Jest ich ok. 40 na terenie całego regionu. Mamy kilkuset lekarzy uczestniczących w projekcie i widzimy, że jest to dla nich rozwiązanie wygodne i poprawiające komfort zarówno pracy lekarza, jak i pacjenta" – podkreślił.

O zaletach e-recept mówił również wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk, który z zawodu jest lekarzem. Jego zdaniem po ich wprowadzeniu – z punktu widzenia pacjenta – zniknie ryzyko braku czytelności i nieprawidłowego odczytania recepty. Trudno też będzie zgubić e-receptę. Lekarze powinni docenić szybkość wystawiania e-dokumentu, a korzyść dla NFZ to uszczelnienie systemu i mniejsza możliwość wyłudzania nieuprawnionej refundacji leków.

Drugim tematem spotkania było Internetowe Konto Pacjenta (IKP), które Cieszyński opisał jako "cyfrową bramę do systemu ochrony zdrowia".

Na IKP dostępne są wszystkie informacje na temat naszego zdrowia, którymi dysponuje Ministerstwo Zdrowia i NFZ. To kolejna odsłona Zintegrowanego Konta Pacjenta (ZIP). Serwis dostępny jest dla każdego pod adresem Pacjent.gov.pl. Aby tam się zalogować, wystarczy profil zaufany. Na IKP można m.in. zobaczyć informacje o wystawionych receptach – elektronicznych i papierowych. Będą one dostępne także dla lekarzy, którzy dzięki temu będą mogli jeszcze lepiej dobierać najwłaściwsze dla pacjenta leczenie i sprawdzać, czy wykupił on wcześniej przepisane leki – wyjaśnił wiceminister.

Według Cieszyńskiego, w ciągu roku w kraju wystawiono ok. 1,7 mln e-recept. Wystawia je 5 tys. lekarzy z ponad 700 placówek ochrony zdrowia.

"Liczymy, że dzięki harmonijnej współpracy będzie to projekt, który przyniesie jednoznaczne korzyści i że osiągniemy wyniki podobne jak w Szwecji, gdzie po roku działania systemu wskaźniki satysfakcji użytkowników e-recept przekroczyły 90 proc. – zaznaczył.

Pilotaż e-recepty rozpoczął się w Łódzkiem – jedną z pierwszych w Polsce e-recept wystawiono 9 maja 2018 r. w NZOZ Judyta w Skierniewicach. W pilotażu brały udział także Siedlce, potem dołączały do niego kolejne miasta. Obecnie w woj. łódzkim e-recepty wystawia 39 placówek z 23 miast. W Łodzi jest 9 placówek, pozostałe są m.in. w Warcie, Łowiczu, Czastarach, Sieradzu i w Tomaszowie Mazowieckim. Recepty wystawia 109 lekarzy.

W Łódzkiem e-recepty otrzymało ok. 11 tys. pacjentów. Wydano 94 tys. recept na łączną kwotę refundacji ponad 400 tys. zł. Jeśli chodzi o Internetowe Konto Pacjenta, to wszyscy pacjenci, którzy nie mają jeszcze profilu zaufanego, od maja mogą założyć go także w naszych siedzibach w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i w Skierniewicach – podał dyrektor łódzkiego NFZ Artur Olsiński. (PAP)

Autorka: Agnieszka Grzelak-Michałowska