Falcon Games ma umowę na preprodukcję gry 'Three Little Bears'



Warszawa, 10.06.2019 (ISBnews) - Falcon Games podpisał umowę z SCProjects, na podstawie której partner przygotuje preprodukcję gry "Three Little Bears", podała spółka. Jeśli tytuł zyska przychylność graczy, zostanie wdrożony do produkcji, a za jego wydanie odpowie Ultimate Games. Gra ukaże się w wersji na PC.

"Podpisana umowa z SCProjects to kolejny krok w realizacji strategii, którą ogłosiliśmy w kwietniu br. Koncentrujemy się na współprodukcji i produkcji gier dedykowanych komputerom stacjonarnym oraz działalności w branży wydawniczej. Do końca 2019 roku chcemy wydać pierwsze tytuły oraz ułożyć stabilny harmonogram wydawniczy na lata 2020-2021. Mamy nadzieję, że gra 'Three Little Bears' spodoba się graczom i wkrótce będziemy mogli podać więcej szczegółów na jej temat" - powiedział prezes Marcin Kostrzewa, cytowany w komunikacie.

W maju br. spółka podpisała dwie umowy inwestycyjne z Ultimate Games (wydawca), na mocy których nabyła licencje do gier "Psycho Wolf" na PC oraz "Scrap" na konsolę Nintendo Switch, przypomniano.

"Nabyliśmy prawa do czerpania przychodów z dwóch bardzo obiecujących tytułów. Wierzymy, że ta inwestycja bardzo szybko się zwróci i znacząco przełoży się na wyniki osiągane w kolejnych miesiącach po premierach tytułów" - dodał Kostrzewa.

Notowana na rynku NewConnect spółka Falcon Games SA (dawniej EastSideCapital SA) rozpoczęła działalność w branży gier komputerowych w kwietniu 2019 roku. Strategia spółki zakłada wydawanie, produkcję i dystrybucję wysokomarżowych gier o niskim i średnim budżecie. W początkowej fazie działalności Falcon Games skoncentruje swoje działania na publikacji tytułów zewnętrznych studiów. Spółka będzie sprzedawać gry na terenie całego świata w modelu dystrybucji cyfrowej, głównie za pośrednictwem platformy Steam, jednocześnie nie wyklucza wejścia na kolejne platformy.

(ISBnews)