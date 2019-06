Włochy dążą do kompromisu z KE. "Przedstawimy ponownie nasze racje"

Źródło: PAP

Minister finansów Włoch Giovanni Tria zapewnił we wtorek, że rząd będzie dążył do kompromisu i konstruktywnego dialogu z Komisją Europejską, by uniknąć proponowanego przez nią objęcia kraju procedurą nadmiernego deficytu z powodu wysokiego długu publicznego.