Pożyczkodawca wezwał ZM Henryk Kania do spłaty należności HK Logistic



Warszawa, 12.06.2019 (ISBnews) - Zakłady Mięsne Henryk Kania otrzymały od Cargobull Finance informację o wypowiedzeniu 4 czerwca 2019 r. sześciu umów pożyczki zawartych pomiędzy Cargobull oraz HK Logistic, których spółka jest gwarantem, podały ZM Kania.

"W konsekwencji Cargobull wezwał emitenta - jako gwaranta w/w umów pożyczki - do zapłaty należności Cargobull, w tym niespłaconego kapitału pożyczek, odsetek oraz kwot gwarancyjnych, zgodnie z przesłanym zestawieniem sporządzonym na dzień 4 czerwca 2019 r. Kwota do zapłaty przez spółkę wynosi łącznie 735 312,08 euro oraz 3 281,43 zł i powinna zostać uregulowana do dnia 11 czerwca 2019 roku" - czytamy w komunikacie.

Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,14 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)