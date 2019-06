Vivid Games: Gra 'Gravity Rider Zero' zadebiutuje w sierpniu br.



Warszawa, 12.06.2019 (ISBnews) - Gra "Gravity Rider Zero" zadebiutuje w sierpniu i pojawi się na platformach mobilnych iOS i Android, podał Vivid Games.

"Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom graczy i podążamy za trendami rynkowymi. Największym atutem marki jest oparty na fizyce, dopracowany w najmniejszych szczegółach gameplay prezentujący wyścigi motocyklowe. Gravity Rider Zero skupia się przede wszystkim na rozgrywce, upraszczając progresję gracza i strukturę meta-gry. Z nowym tytułem mamy nadzieję dotrzeć do większej liczby graczy, jak również w jeszcze większym stopniu oprzeć się na dobrze performującej monetyzacji reklamowej, którą dodatkowo wesprzemy ofertą subskrybcji" - powiedział prezes Remigiusz Kościelny, cytowany w komunikacie.

W drugiej odsłonie marki "Gravity Rider" znajdzie się co najmniej 20 pojazdów, ponad 100 tras oraz unikalne spersonalizowane kolekcje. Monetyzacja "Gravity Rider Zero" oparta będzie na formatach reklamowych, subskrypcji oraz możliwości bezpośredniego zakupu pojedynczych pojazdów, podano także.

Opublikowany w III kw. 2018 roku, wyprodukowany przez krakowskie studio Fontes Sp. z o.o. "Gravity Rider" trafił do tej pory do blisko 6 mln graczy na całym świecie. Gra dostępna jest w sklepach Apple App Store, Google Play oraz w alternatywnych kanałach dystrybucji. "Gravity Rider Zero" podobnie jak pierwsza część zostanie wydany w ramach programu wydawniczego.

"Potencjał i możliwości rozwoju tej marki są duże, dlatego planujemy jej dalszy rozwój, zarówno w zakresie nowych wersji tematycznych, jak również w miarę możliwości nowych platform sprzętowych" - dodał Kościelny.

Vivid Games S.A. działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

