Warszawa, 13.06.2019 (ISBnews) - Immofinanz nabywa od Ghelamco Group i Madison International Realty budynek biurowy Warsaw Spire Tower o łącznej powierzchni ok. 71 600 m2 za uzgodnioną wartość nieruchomości ok. 386 mln euro, podała spółka. Transakcja podlega zatwierdzeniu przez polski organ antymonopolowy. Oczekiwany przychód z najmu to ok. 19,6 mln euro rocznie.



"Immofinanz nabywa budynek Warsaw Spire Tower poprzez zakup odpowiednich spółek holdingowych. Ta niemal 220-metrowa wieża oferuje łącznie 71 600 m2 powierzchni pod wynajem, z ok. 65 000 m2 powierzchni biurowej. Pozostała część przeznaczona jest głównie na cele tzw. retailu. Uzgodniona wartość nieruchomości wynosi ok. 386 mln euro. Oczekiwany roczny przychód z najmu na podstawie fakturowanych czynszów to około 19,6 mln euro" - czytamy w komunikacie.



Sprzedawcami są firma Ghelamco Group, która ukończyła budowę wieży w 2016 r., oraz Madison International Realty, globalna firma Private Equity z sektora nieruchomości.



"Transakcja ta reprezentuje silny krok dla dalszego wzrostu Immofinanz. Zgodnie z naszą strategią najpierw skoncentrowaliśmy nasz portfel na sektorze biurowym i handlowym, teraz natomiast znacząco wzmocnimy go, jak również naszą stabilną stopę zwrotu, dzięki tej wyjątkowej nieruchomości" - powiedział CEO Immofinanz Oliver Schumy, cytowany w komunikacie.



"Warszawa jest jednym z najbardziej obiecujących rynków biurowych spośród wszystkich tych, na których funkcjonujemy, ze względu na dynamiczny rozwój i korzystne wskaźniki ekonomiczne" - dodał.



Kupno nieruchomości zostało dziś zatwierdzone przez radę nadzorczą Immofinanz. Podpisanie umowy ma nastąpić wkrótce, podobnie jak złożenie niezbędnych dokumentów w polskim urzędzie antymonopolowym (UOKiK). Po zatwierdzeniu przez organ antymonopolowy, finalizacja transakcji spodziewana jest w ciągu najbliższych tygodni. Transakcja zostanie sfinansowana zarówno kapitałem własnym, jak i długiem, podano także w materiale.



Warsaw Spire Tower (budynek A) ma łącznie 49 pięter i jest najwyższą wieżą biurową w Warszawie. Powierzchnia biurowa jest w pełni wynajęta, m.in. przez takich najemców jak: Goldman Sachs, Samsung, JLL i Mastercard. Średni pozostały okres obowiązywania umów wynosi ok. 4,6 roku.



Portfel nieruchomości Immofinanz w Polsce na dzień 31 marca 2019 r. miał wartość księgową 760,3 mln euro. Stanowi to 17,2% łącznego portfela firmy. W jego skład wchodzi 26 obiektów z ok. 377 100 m2 powierzchni pod wynajem i poziomem komercjalizacji 93%, podano także.



Grupa inwestycyjno-deweloperska Immofinanz AG jest spółką notowaną na głównym rynku warszawskiej giełdy od 2013 r. oraz na giełdzie w Wiedniu od 1996 roku.



