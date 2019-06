Celnicy we Frankfurcie n. Odrą przechwycili 670 kg heroiny. To najwięcej w historii Niemiec

Źródło: PAP

Niemiecka służba celna poinformowała we wtorek o wykryciu na granicy niemiecko-polskiej, we Frankfurcie nad Odrą, 670 kg heroiny. Podkreślono, że jest to największa partia tego narkotyku, jaką kiedykolwiek przechwycono w Niemczech.