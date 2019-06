Przemysł kosmetyczny to branża, w której opakowanie liczy się prawie tak samo jak zawartość: opiera się na wbudowanej obietnicy, że będziemy wyglądać atrakcyjniej, czuć się młodziej i ładniej pachnieć. Jeśli wziąć pod uwagę jeszcze fakt, że reklamy z tego sektora są widoczne dosłownie wszędzie, okazuje się, że jest to jedna z gałęzi przemysłu, która ciągle się rozwija i nie wygląda na to, by się to miało zmienić.