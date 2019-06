„Nie sądzę, by spotkanie G20 w Osace miało duże znaczenie dla złotego. Widać ciążenie do mocnego złotego, dlatego uważam, że EUR/PLN może spadać” – powiedział PAP Biznes ekonomista mBanku, Piotr Bartkiewicz.

„W krótkiej perspektywie spodziewam się, że kurs złotego wyniesie 4,25 wobec euro, zaś w dłuższej, na koniec roku 4,15” – dodał Bartkiewicz.

Jednocześnie ekspert mBanku wskazał, że „przy dobrych nagłówkach mediów po szczycie G20 kurs EUR/USD podąży w kierunku 1,1450, natomiast na koniec roku para osiągnie przedział 1,16-1,18”.

W środę na rynek napłynęły informacje GUS o stopie bezrobocia.

Urząd podał, że stopa bezrobocia w maju wyniosła 5,4 proc. wobec 5,6 proc. w kwietniu - analitycy ankietowani przez PAP Biznes szacowali, że stopa bezrobocia w ubiegłym miesiącu wyniosła 5,4 proc.

Od godz. 10.00, kiedy GUS opublikował dane, do godz. 12.00 złoty zwyżkował wobec euro z poziomu ok. 4,2570 do ok. 4,2630.

RYNEK DŁUGU

W środę ceny obligacji spadały – rentowności, zwłaszcza na środku i końcu krzywej wzrosły, odpowiednio o 1 i 3 pb.

„W mojej opinii, obniżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i Eurolandzie została uwzględniona w wycenach. Z tego powodu uważam, że polskie SPW będą rosły” – powiedział Piotr Bartkiewicz.

Bartkiewicz dodał, że oczekuje stromienia krzywej rentowności na korzyść długu dwuletniego.

Na rynkach bazowych rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji wynosi 2,018 proc., a niemieckich -0,318 proc.

środa środa wtorek 15.57 9.12 15.24 EUR/PLN 4,2604 4,2554 4,2545 USD/PLN 3,7528 3,7454 3,7339 CHF/PLN 3,8389 3,8400 3,8313 EUR/USD 1,1353 1,1362 1,1394 OK0521 1,57 1,57 1,52 PS0424 1,94 1,92 1,92 DS1029 2,34 2,30 2,32

(PAP Biznes)