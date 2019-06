KGHM i PGE zapewnią ok. 20% finansowania projektu realizowanego z UKSW



Warszawa, 27.06.2019 (ISBnews) - Całkowita wartość projektu multidyscyplinarnego centrum badawczego to 85 mln zł, poinformował dyrektor Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) prof. dr hab. Marek Niezgódka. Partnerzy komercyjni, do których dołączyły dziś oficjalnie KGHM Polska Miedź i Polska Grupa Energetyczna (PGE) zapewnią ok. 20% tej sumy, z przeznaczeniem na infrastrukturę badawczą.

"Wartość brutto tego projektu to 85 mln zł, w tym ponad 65 mln zł na budowę kampusu technologii cyfrowych w Dziekanowie Leśnym" - powiedział Niezgódka dziennikarzom.

Konsorcjum realizujące projekt ma już pozwolenia na budowę kampusu i wkrótce ogłosi przetarg na wybór generalnego wykonawcy. Zanim on powstanie, pierwsze jednostki do realizacji projektu powstaną na istniejącym kampusie UKSW na warszawskich Młocinach.

Pozostałe ok. 20 mln zł zostanie przeznaczone na projekty realizowane przez innych partnerów naukowych konsorcjum - Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej i Ośrodek Przetwarzania Informacji.

Projekt jest finansowany z funduszy Unii Europejskiej, jednak jednym z wymogów jest jego realizacja wspólnie z partnerami biznesowymi, którzy będą wdrażać opracowane w centrum badawczym technologie.

"Podmioty gospodarcze wnoszą ok. 20% wartości projektu, KGHM i PGE mniej więcej po połowie" - wskazał dyrektor.

Podkreślił, że ta część środków będzie przeznaczona wyłącznie na infrastrukturę przeznaczoną do wspierania działań badawczo-rozwojowych. Budowa kampusu zostanie sfinansowana wyłącznie ze środków unijnych.

KGHM i PGE podpisały dziś umowę o współpracy badawczej z konsorcjum naukowym, w skład którego wchodzą m.in. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy oraz Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej. Sygnatariusze dokumentu zadeklarowali powołanie multidyscyplinarnego centrum badawczego opracowującego rozwiązania dla sektora energetycznego i przemysłowego.

(ISBnews)