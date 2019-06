Stelmet szacuje wpływ wzrostu cen energii na 4 mln zł w r.obr. 2018: 2019



Warszawa, 28.06.2019 (ISBnews) - Wpływ wyższych kosztów energii elektrycznej dla Grupy Stelmet może wynieść ok. 4 mln zł w całym roku obrotowym 2018/2019, szacuje spółka.

"Koszty energii to dla nas trzeci najważniejszy czynnik kosztotwórczy, po cenach surowca i kosztach personalnych. Szacujemy, że w całym roku obrotowym efekt wyższych kosztów energii może wynieść około 4 mln zł" - powiedział członek zarządu spółki Piotr Leszkowicz na konferencji prasowej.

Jak wyjaśnił, w I półroczu roku obrotowego (kończącym się 31 marca 2019 r.) ten wpływ był o wiele mniejszy, bo jedynie II kwartał roku obrotowego był obciążony wyższymi kosztami energii, której ceny zaczęły rosnąć z początkiem 2019 roku.

"Jednocześnie jednak, w związku z tym, że sami jesteśmy producentami energii, spodziewamy się także ok. 1 mln zł oszczędności z tego tytułu w skali roku, dlatego łączny efekt wyższych cen energii na nasze koszty może wynieść ok. 3 mln zł" - podsumował Leszkowicz.

Stelmet nadal spodziewa się również dalszego wzrostu cen drewna w kolejnych kwartałach.

"Na początku roku spodziewaliśmy się wzrostu cen surowca o ok. 6% w całym roku. W związku z tym, że w pierwszym półroczu ten wzrost wyniósł 3,2%, teraz wydaje nam się, że w całym roku może to być ok. 5% wzrostu" - powiedział Leszkowicz.

Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją drewnianej architektury ogrodowej i pelletu. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. W roku obr. 2017/2018 miała 553 mln zł skonsolidowanej sprzedaży.

(ISBnews)