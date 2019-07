Play rozpoczyna pilotaż sieci 5G w Toruniu



Warszawa, 01.07.2019 (ISBnews) - Play rozpoczyna współpracę z Huawei przy wdrożeniu pilotażu 5G w Toruniu, podał operator.

"Play jako pierwszy operator w Polsce daje klientom możliwość przetestowania technologii 5G w rzeczywistych warunkach. Firma dynamicznie rozwija swoją sieć w oparciu o najnowsze rozwiązania mobilne w celu zapewnienia zasięgu w całym kraju" - czytamy w komunikacie.

Play podał w materiale, że inwestuje w sieć najintensywniej spośród operatorów mobilnych i dzięki najszybszemu procesowi inwestycyjnemu w historii Polski, zdołał już prześcignąć technologicznie swoich konkurentów.

"Sieć 5G Ready umożliwia najwyższą prędkość transmisji danych, co potwierdza pierwsze miejsce w niezależnym rankingu speedtest.pl, utrzymywane od ostatnich 6 miesięcy. Dlatego naturalną konsekwencją przewagi Play i kolejnym etapem rozwoju jest przygotowanie pilotażu sieci 5G oraz zapewnienie klientom możliwości używania jej już na etapie testowym" - czytamy dalej.

Play rozpoczyna współpracę z Huawei w Toruniu, gdzie odbywały się również pierwsze testy technologii LTE w tej sieci. Wdrożenie 5G jest kolejnym dużym krokiem w rozwoju technologii mobilnej. Najważniejsze jej cechy to bardzo wysokie przepływności i milisekundowe opóźnienia. Jej zastosowanie w codziennym życiu przełoży się bezpośrednio na korzyści dla użytkowników m.in. w takich dziedzinach, jak telemedycyna, gry, autonomiczne pojazdy czy oglądanie wideo w wysokiej rozdzielczości i w wielu innych, wskazano w informacji.

"Pilotaż 5G w Toruniu pozwoli Play poznać rzeczywiste doświadczenie klientów i wypracować rozwiązania, dzięki którym zarówno klienci indywidualni, jak i biznesowi otrzymają usługi najlepiej dostosowane do swoich potrzeb. Pilotaż 5G w Toruniu rozpoczynamy od klastra 5 sektorów, przy wykorzystaniu routera Huawei 5G C-band CPE V1.0, wykorzystującego 100 MHz, w paśmie częstotliwości 3,5-3,6 GHz. PLAY zaprosi do testów najbardziej wymagających użytkowników, aby poznać ich doświadczenie w zastosowaniu tej technologii w rzeczywistym środowisku, w różnych dziedzinach: od nauki, przez e-sport, po styl życia. Firma będzie informować o wynikach prowadzonych testów" - podano także.

"Sieć 5G Ready jest już dostępna w 24% sieci Play, a do końca roku ten wskaźnik wzrośnie aż do 38%. Pilotaż w Toruniu to kolejny etap dynamicznego rozwoju infrastruktury, przygotowujący nas do pełnego wdrożenia technologii 5G. Bardzo cenimy sobie współpracę z naszym partnerem technologicznym Huawei w realizacji tego ekscytującego przedsięwzięcia" - powiedział członek zarządu Play ds. technicznych Michał Ziółkowski, cytowany w komunikacie.

Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.

(ISBnews)