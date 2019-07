Orlen Asfalt, Grupa Lotos i Budimex mają umowę z konsorcjum naukowym



Warszawa, 02.07.2019 (ISBnews) - Orlen Asfalt, Grupa Lotos i Budimex podpisały umowę z konsorcjum naukowym, w skład którego weszła Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów, na realizację programu badawczego dotyczącego modernizacji nawierzchni asfaltowych przy użyciu asfaltów modyfikowanych polimerami, podał Budimex.

Spółki i naukowcy chcą potwierdzić pozytywny wpływ asfaltów modyfikowanych na trwałość nawierzchni drogowej, a w konsekwencji na zmniejszenie kosztów budowy i utrzymania dróg. Wyniki badań, które znane będą już w przyszłym roku, powinny pokazać zalety nawierzchni asfaltowych z asfaltami modyfikowanymi polimerami i ich konkurencyjność w porównaniu do nawierzchni z betonu cementowego, podano.

"Sieć drogowa to kluczowy element gospodarki krajowej. Orlen Asfalt, jako spółka z grupy kapitałowej Orlen czuje się współodpowiedzialna za rozwój drogownictwa. Dlatego jako dostawca zaawansowanych asfaltów od lat kładziemy silny nacisk na badania i rozwój technologiczny materiałów. Realizowany projekt ma umożliwić w szerokim stopniu wykorzystanie najnowszej wiedzy technicznej i materiałowej do optymalizacji budowy sieci drogowej. Przyniesie on wymierne efekty zarówno dla kraju, jak i dla użytkowników dróg. Wsparcie tego projektu przez Ministerstwo Infrastruktury oraz GDDKiA jest dowodem na to, że to ważny krok w rozwoju technologii budowy dróg w Polsce" - powiedział prezes Orlen Asfalt Marek Pietrzak, cytowany w komunikacie.

Prace będą realizowane w ramach programu "Optymalizacja konstrukcji asfaltowej nawierzchni drogi dzięki zastosowaniu asfaltów modyfikowanych". Naukowcy zbadają wpływ wykorzystania asfaltów modyfikowanych i PMB HiMA w miejsce stosowanych dotąd asfaltów drogowych, do różnych warstw konstrukcji nawierzchni.

"Obecnie układ warstw nawierzchni i ich grubość określa się najczęściej na podstawie katalogu typowych konstrukcji nawierzchni. Zawarte w nim grubości warstw obliczono jednak przy założeniu zastosowania jedynie asfaltów drogowych (niemodyfikowanych). Badania prowadzone przez naukowców mają umożliwić przeliczenie konstrukcji nawierzchni w taki sposób, by można było dodać nowe karty do katalogu, uwzględniające użycie asfaltów modyfikowanych i wysokomodyfikowanych polimerami" - czytamy dalej.

Orlen Asfalt jest jednym z największych w Polsce i Europie Środkowej dostawców lepiszcza asfaltowego stosowanego do produkcji nawierzchni drogowych. Oferuje asfalty pochodzące z pięciu zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Polsce, Czechach i na Litwie.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2018 r. miał 7,38 mld zł skonsolidowanych przychodów.

