"Internet Rzeczy (IoT - Internet of Things - PAP) jako zjawisko istnieje, sztuczna inteligencja jako zjawisko istnieje, ale miks sztucznej inteligencji, internetu rzeczy i nowoczesnej transmisji danych 5G - to jest coś, co zmieni obraz nie tylko miast, ale także obraz gospodarek i musimy być na to przygotowani" - mówił minister.

Kwestie rozwoju internetu rzeczy - to jedno z wyzwań, przed którymi staje nie tylko Polska, ale cała Unia Europejska; to także jeden z elementów agendy w ramach jednolitego rynku cyfrowego i w związku z tym jest szczególnie istotny - podkreślił.

"Jest przed nami bardzo duże wyzwanie, któremu powinniśmy sprostać także poprzez zmianę przepisów" - ocenił Zagórski. Jego zdaniem powinna ona dotyczyć m.in. Prawa Telekomunikacyjnego czy ochrony danych osobowych. "To jest także opracowanie standardów bezpieczeństwa" - podkreślił.

Jego zdaniem poprzez prawo trzeba zlikwidować bariery, ale także wprowadzić cały szereg rozwiązań, które będą przyspieszały rozwój i wykorzystanie sztucznej inteligencji.

"Pierwszym elementem oczywiście jest wdrożenie 5G, dlatego, że to oczywiście da bardzo silny impuls. (…) W Polsce mamy kilka instalacji testowych, ale oczywiście takie pełne wdrożenie nastąpi w przyszłym roku" - dodał szef resortu cyfryzacji.

Minister ocenił, że potencjał rynku tzw. internetu rzeczy jest bardzo duży. "Następuje przyrost tak naprawdę w tym obszarze o 13 proc. rocznie - to także będzie miało swoje znaczenie w Polsce. Jeżeli mówimy o internecie rzeczy, to tam, gdzie mamy już rozwiązania wdrożone, 90 proc. z nich wykorzystuje sztuczną inteligencję. Jeżeli mówimy z kolei o 5G, to internet rzeczy jest konieczny do tego, żeby można było myśleć o przyswajaniu korzyści, które płyną z 5G. Można powiedzieć, że 5G bez internetu rzeczy w pewnym sensie rzeczywiście będzie tylko nowym standardem telefonii komórkowej, a tak na pewno nie jest" - podkreślił Zagórski.

Podczas konferencji zaprezentowano raport grupy roboczej ds. internetu rzeczy przy ministerstwie cyfryzacji "IoT w polskiej gospodarce".

