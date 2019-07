„Wczorajsze słowa prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o włączeniu Ukrainy do grona państw-importerów kanadyjskiej broni oraz rychłym zawarciu z Kanadą porozumienia o dostawach transporterów opancerzonych na potrzeby sił zbrojnych Ukrainy wydają się sprzeczne z deklarowanym dążeniem do zakończenia wojny w Donbasie” – napisano w oświadczeniu rosyjskiego MSZ.

Według resortu „trzeba znów stwierdzić, że zachodni partnerzy Ukrainy zamiast tego, by ją przywołać do porządku i skłonić do realizacji porozumień z Mińska, w istocie popychają Kijów do kontynuowania nieudanej polityki poprzedniego reżimu Poroszenki, który nie ukrywał planów rozwiązania +problemu Donbasu+ siłą”.

Zełenski oświadczył we wtorek na wspólnej konferencji prasowej z premierem Kanady Justinem Trudeau w Ottawie, że Ukraina i Kanada porozumiały się o dostawach na Ukrainę sprzętu wojskowego. „Uzgodniliśmy dostawy sprzętu wojskowego i że będziemy rozwijać nasze porozumienia” – oznajmił, nie podając szczegółów.

>>> Czytaj też: Putin podpisał ustawę o wstrzymaniu udziału Rosji w układzie INF