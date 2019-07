PAIH: Potencjał współpracy z Bałkanami Zach. niewykorzystany w wielu obszarach



Warszawa, 04.07.2019 (ISBnews) - Potencjał współpracy z Bałkanami Zachodnimi wciąż pozostaje niewykorzystany w wielu obszarach, uważa dyrektor obszaru ekspansji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) Piotr Pomian-Kruszyński. Około 300 przedsiębiorców weźmie udział w dzisiejszym Forum Biznesu, które jest elementem wydarzenia Szczytu Bałkanów Zachodnich w Poznaniu. Unijne i bałkańskie firmy będą miały okazję wzmocnić współpracę w branży energetycznej, cyfrowej i rolno-spożywczej.

"Jako organizatorzy komponentu gospodarczego Szczytu, chcemy zwrócić uwagę europejskim przedsiębiorcom, że potencjał relacji gospodarczych z państwami Bałkanów Zachodnich jest w wielu obszarach niezagospodarowany, a przy okazji obalić wiele mitów na temat regionu. Dlatego też zapraszamy wszystkie polskie firmy zainteresowane nawiązaniem relacji handlowych na Bałkanach do kontaktu z PAIH" - powiedział Pomian-Kruszyński, cytowany w komunikacie.

Agencja podała, że każde z sześciu państw Bałkanów Zachodnich specjalizuje się w - nierzadko nieoczywistych - branżach.

"Bośnia i Hercegowina postawiła na rozwój energetyki wodnej (większość eksportuje), a Kosowo - wsparcie przedsiębiorczości i startupów. Z kolei Serbia zgłasza ogromny popyt na nowoczesną aparaturę medyczną, a rozkwit przeżywa sektor telekomunikacyjny, który odpowiada za 6% PKB kraju" - czytamy dalej.

"Handel zagraniczny odgrywa jedną z kluczowych ról w wysiłkach UE na rzecz stabilności i rozwoju gospodarczego Bałkanów Zachodnich. W ciągu ostatnich 10 lat region zwiększył eksport do Wspólnoty o 130%. Jeśli chodzi o handel z Polską, to naszym największym partnerem z tego grona jest Serbia, tylko z nią notujemy też obroty przekraczające miliard euro" - podkreślił Pomian-Kruszyński.

Dla Bałkanów Zachodnich UE jest wiodącym partnerem handlowym, odpowiadając za ponad 70% obrotów handlowych. Polska notuje z regionem dodatnie saldo w wymianie, której wartość sięgnęła w 2018 r. 2 mld euro, podano także.

Od 3 do 5 lipca, w trakcie polskiego przewodnictwa w tzw. Procesie Berlińskim, odbywa się Szczyt Bałkanów Zachodnich.

Tegoroczna edycja Szczytu jest pierwszą, której elementem będzie otwarte dla przedsiębiorców Forum Biznesowe. Jego organizację zainicjowały PAIH i Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPIT).

Bałkany Zachodnie tworzy sześć państw: Czarnogóra, Serbia, Macedonia Północna, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo. Każde z nich w ciągu ostatnich ośmiu lat odnotowało ok. 15% wzrost gospodarczy, a niektórym udało się ten wynik nawet podwoić. Region charakteryzuje aktywna polityka fiskalna i intensywne wdrażanie strategicznych reform, które służą m.in. zwiększeniu poziomu wolności gospodarczej i atrakcyjności inwestycyjnej.

(ISBnews)