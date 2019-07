Bank Pekao ma zgodę KNF na zakwalifikowanie obligacji s. D do kapitału Tier II



Warszawa, 09.07.2019 (ISBnews) - Bank Pekao otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na zakwalifikowanie sztuk obligacji podporządkowanych serii D, o jednostkowej wartości nominalnej 500 000 zł i łącznej wartości nominalnej 350 000 000 zł oraz dacie wykupu 4 czerwca 2031 r., jako instrumentów w kapitale Tier II, podał bank.

"Włączenie środków pozyskanych z emisji obligacji serii D do kapitału Tier II banku spowoduje wzrost łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) dla banku i grupy kapitałowej banku o ok. 0,3 punktu procentowego" - czytamy w komunikacie.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

(ISBnews)